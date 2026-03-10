Ben Wood, el influencer gastronómico que murió en la tragedia de Algarrobo

Junto a Wood también fallecieron su padre, Norman Ray Wood (77), su pareja María José Duarte (47) y la abogada Patricia del Pilar Bello, quien habría sido la primera persona arrastrada por el mar.

Nuevos antecedentes se han conocido tras la tragedia registrada la tarde del lunes en la playa de Algarrobo, en la Región de Valparaíso, donde cuatro personas murieron ahogadas tras ser arrastradas por el fuerte oleaje.

Entre las víctimas se encuentra el influencer y empresario gastronómico Benjamín “Ben” Wood, reconocido en redes sociales y en el mundo de la cerveza artesanal en Chile.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió cuando una mujer que caminaba por el borde costero fue arrastrada por una ola. Su pareja ingresó al mar para intentar rescatarla y otras tres personas, entre ellas Wood, también entraron al agua para ayudar. Sin embargo, la fuerza del oleaje terminó arrastrando al grupo mar adentro. Solo una persona logró salir con vida.

Benjamín Robert Wood, de 43 años, era un empresario chileno-estadounidense que llevaba más de una década viviendo en Chile. En redes sociales se hizo conocido por compartir contenido relacionado con gastronomía, cerveza artesanal y recetas, acumulando más de 35 mil seguidores.

Además de su actividad como creador de contenido, Wood estaba vinculado a diversos proyectos gastronómicos. Fue cofundador de iniciativas ligadas a la cultura cervecera, como Beervana, Alameda Beer Company y otros emprendimientos del rubro, además de participar en el desarrollo de locales reconocidos en Santiago.

Junto a Wood también fallecieron su padre, Norman Ray Wood (77), su pareja María José Duarte (47) y la abogada Patricia del Pilar Bello, quien habría sido la primera persona arrastrada por el mar.

Las autoridades confirmaron que la emergencia se produjo en medio de condiciones de marejadas, lo que habría contribuido a la fuerza del oleaje en el sector.

La tragedia ha generado conmoción en redes sociales y en el mundo gastronómico, donde amigos, seguidores y colegas han expresado mensajes de despedida y condolencias para las familias de las víctimas.