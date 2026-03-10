Quién es el conductor del camión que fue detenido por dejar cuerpo frente a la casa de alcaldesa de Quinta Normal

El único detenido del caso tiene nacionalidad chilena y habría recibido pago por trasladar la caja con el cadáver.

Durante la mañana de este martes 10 de marzo, fue detenido el conductor del camión del que cayó la caja con el cuerpo maniatado de una mujer frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El sujeto que fue capturado en su domicilio tiene 52 años y posee la nacionalidad chilena. Según consignó Emol, el dueño del camión 3/4 lo delató ante la policía luego de que se dieran a conocer los registros del suceso.

El único detenido por este caso se encuentra en calidad de “encubridor” y de acuerdo a la información policial no tendría participación directa en el crimen. Según el citado medio, al sujeto le habrían pagado para transportar la caja que contenía el cadáver.

El detenido no cuenta con antecedentes policiales y será puesto a disposición del Sexto Juzgado de Garantía. El Ministerio Público investiga si fue un mensaje para la alcaldesa Delfino (como una amenaza) o sólo fue una coincidencia.

El vídeo del camión que transportaba cadáver que fue encontrado frente a la casa de alcaldesa de Quinta Normal

La víctima es una mujer chilena de 26 años, cuya data de muerte es de cerca de 20 días. El cuerpo fue encontrado al interior de una caja de cartón, la cual alertó a los vecinos por mal olor.

En este marco, se dio a conocer un video de las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de la alcaldesa, donde se muestra un camión que transportaba la caja que contenía el cadáver.

Otro registro expone que sería solamente una persona la que habría manipulado la caja frente a la casa de Karina Delfino. Allí, el hombre dejó los restos al borde del pickup y, al volver a acelerar, la caja se cayó.

“Los vecinos son los primeros que me alertan. Yo soy la que alerta a la Municipalidad porque estaba afuera de mi casa”, expresó la jefa comunal, quien aseguró que no ha “recibido amenazas”.