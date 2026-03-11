VIDEO – “Me trataron como un perro”: la dura acusación del hombre que fue detenido durante operativo tras ataque a carabinero

Felipe Mancilla denunció haber sido tratado como sospechoso sin conocer los motivos. Según relató, funcionarios policiales ingresaron a su vivienda y lo esposaron sin explicarle la razón del procedimiento.

AGENCIA UNO.

Un amplio operativo policial se desplegó durante la mañana de este miércoles en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, luego de que un funcionario de Carabineros de Chile fuera baleado durante un procedimiento policial.

En medio de las diligencias, un sujeto identificado como Felipe Mancilla fue trasladado a un cuartel para prestar declaración, lo que generó confusión sobre su situación judicial.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando personal policial acudió al sector de San Francisco con Línea Férrea, tras una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública. De acuerdo con los primeros antecedentes, al llegar al lugar los uniformados fueron recibidos con disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Montt en estado grave.

Posteriormente se confirmó que el funcionario quedó con muerte cerebral, tras el impacto balístico recibido durante el procedimiento policial.

La dura acusación del hombre que fue detenido durante operativo tras ataque a carabinero

En ese contexto, Felipe Mancilla denunció haber sido tratado como sospechoso sin conocer los motivos. Según relató, funcionarios policiales ingresaron a su vivienda y lo esposaron sin explicarle la razón del procedimiento.

“Dentro de mi casa me preguntaron el nombre, me tiraron al suelo, me esposaron y apuntalaron a mi papá, que estaba recién operado del corazón. Lo apuntalaron con la escopeta en el pecho, le pegaban en el pecho. A mi señora igual, tengo una rabia inmensa porque la apuntalaron también como si nosotros fuéramos unos terrorista”, denunció Mancilla en conversación con Agencia Uno.

“Yo creo que tengo que poner un poco más de ojo con los procedimientos de la policía sobre todo, porque ellos son buenos para hacer y deshacer. Y después no se hacen cargo. Me dejaron la embarrada en la casa, la embarrada en la pieza, me dieron vuelta todo. Como si yo fuera un homicida. Yo no soy un homicida, yo ni siquiera he salido de mi casa estos días”, añadió.

Junto a ello, el sujeto indicó que fue llevado hasta dependencias policiales donde se le realizaron pruebas para determinar si había manipulado armas, las que según dijo, resultaron negativas. Tras esto, señaló que el trato de los funcionarios cambió y posteriormente fue dejado en libertad.

“Me dijeron que yo era el que estaba en la lista nomás. Me dijeron que básicamente yo era el primero que sospecharon ellos. Ni siquiera llegaron con orden, con nada. Seguramente algún vecino, no sé, si alguien me tiene mala inventó que yo fui. Y yo, sin saber nada, de repente salí como que todos me daban de homicida”, criticó Mancilla.

“Me estaban tratando como un perro, me decían que me calle y toda la cuestión. Y yo siendo que no le hice nada a nadie, yo estaba hablando con respeto. Después, cuando ellos vieron y me hicieron las pruebas de campo de que no tenía nada en las manos, pólvora ni nada en la chaqueta, ellos empezaron a cambiar totalmente su trato conmigo”, contó.

Tras el ataque al funcionario policial, se desplegó un operativo con apoyo de unidades de distintas comunas de la región, mientras la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.