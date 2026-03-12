Modelos meteorológicos proyectan un sistema frontal que podría superar los 20 mm en algunas comunas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un cambio en las condiciones meteorológicas traerá el regreso de las lluvias a Santiago durante los próximos días, según informaron distintos reportes climáticos internacionales y pronósticos del tiempo.

De acuerdo al Instituto Meteorológico Noruego YR, se proyecta la llegada de precipitaciones a Santiago durante la próxima semana, las que podrían dejar entre 15 y 20 milímetros de agua.

Confirman fuertes lluvias para Santiago: revisa cuándo vuelven las precipitaciones a la capital

Según las proyecciones, las lluvias en Santiago se concentrarían el martes 17 y miércoles 18 de marzo, cuando el sistema frontal alcance con mayor intensidad la zona central del país.

Durante el martes, las precipitaciones podrían comenzar en horas de la mañana y aumentar su intensidad durante la tarde y la noche.

Los modelos meteorológicos indican que parte importante del agua caída se registraría en pocas horas. Incluso, entre la tarde y la noche podrían caer más de 19 milímetros, lo que contribuiría a un acumulado cercano a los 35 mm en Santiago.

El pronóstico también señala que comunas como Lo Barnechea y Las Condes podrían alcanzar acumulados cercanos a 44 milímetros, superando los valores previstos para el centro de la capital.

Por ahora, especialistas recomendaron seguir atentos a la evolución de los pronósticos durante los próximos días, ya que los montos de agua y la intensidad del sistema frontal podrían variar a medida que se acerque la fecha del evento.