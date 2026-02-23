Ola de calor en la RM: ¿Qué día será el más caluroso y cuándo bajarán las temperaturas?

Un intenso calor se registra en la Región Metropolitana (RM), luego de que los termómetros alcanzaran los 35°C durante la tarde de este lunes 23 de febrero. Sin embargo, las altas temperaturas no se limitarán a esa jornada, ya que el fenómeno daría paso a una nueva ola de calor que se extenderá durante esta semana en la zona central del país.

Según explicó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se trata de una nueva ola de calor que no solo impacta a la RM, sino también a los valles de la zona central. El experto detalló que sería la cuarta del verano y la tercera en lo que va del año, considerando que un evento previo se registró en diciembre.

El aumento de las temperaturas responde a una circulación ciclónica en superficie, reforzada por flujo del este, condición que provocará registros por sobre lo habitual para la época desde la tarde del lunes 23 de febrero.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el evento abarcará seis regiones del país y que se mantendrá hasta el miércoles en Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins. Debido a esta situación, el organismo emitió una advertencia agrometeorológica para la zona central y parte del centro sur.

En la RM, las temperaturas más elevadas se concentrarán en los valles y sectores precordilleranos, donde se esperan máximas entre 32 °C y 34 °C tanto el lunes como el martes. Para el miércoles, los valores descenderían levemente, situándose entre 31 °C y 33 °C. En la cordillera de la costa, en tanto, las cifras se mantendrán dentro de rangos similares durante los tres días.

En la Región de Valparaíso, el día más caluroso sería el martes. Allí, las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C en la cordillera de la costa, mientras que en los valles precordilleranos podrían alcanzar entre 34 °C y 36 °C.

En O’Higgins, tanto en la cordillera de la costa como en el valle y la precordillera, se prevén temperaturas de hasta 33 °C durante todo el evento. En la región del Maule, en cambio, se anticipa una leve disminución de las máximas el martes.

Finalmente, en Ñuble y Biobío, las temperaturas inusuales solo se registrarían durante la tarde del lunes, conforme a lo señalado en la advertencia emitida por la autoridad meteorológica.