Fiscalía ECOH revela su teoría sobre lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade

El ex convencional se encuentra en riesgo vital tras ser encontrado maniatado y golpeado en la Ruta 78.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade se encuentra internado con riesgo vital tras ser hallado maniatado e inconsciente y rociado en acelerante en la caletera de la autopista, en el sector que divide Pomaire y Melipilla, en la Región Metropolitana.

Según las primeras informaciones, Rojas Vade había salido cerca de las 22:30 horas en el automóvil de su hermana para comprar cigarrillos, pero nunca regresó a su domicilio. Horas después fue encontrado por Carabineros tendido detrás del vehículo, con una de las puertas abiertas y el intermitente encendido, situación que ahora forma parte de los antecedentes analizados por los investigadores.

Desde la Fiscalía del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informaron que, aunque se siguen varias líneas de investigación, “por ahora se investiga como un eventual secuestro”.

El subprefecto y jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos, señaló sobre el caso que “No hay antecedentes previos respecto a algún tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto a esta situación en particular”.

Según el oficial, los hechos ocurrieron después de que Rojas Vade saliera desde su casa para realizar una compra. “Él sale en este vehículo en dirección a otra localidad cercana a su lugar de residencia, en Pomaire, y sale con la finalidad de comprar en un negocio del lugar”, explicó Barrientos.

Debido a la gravedad de sus heridas, Rodrigo Rojas Vade fue trasladado de urgencia primero al Hospital de Melipilla y posteriormente al Hospital San Juan de Dios para recibir atención especializada.