Del Apruebo y el Rechazo al Congreso: los ex convencionales que buscan su segunda oportunidad en las parlamentarias

Chile Vamos, en particular la UDI, es el partido que lleva más ex convencionales a la elección parlamentaria.

Intensas negociaciones llevan adelante por estos días los partidos de todo el arco político. Solo 11 días restan para que expire el plazo para inscribir las listas parlamentarias y, en ese contexto, ya comienzan a confirmarse los primeros candidatos al Congreso.

Esta elección, a diferencia de las últimas —municipales y regionales— tienen un particularidad: expira el plazo de inhabilidad para presentarse a cargos públicos para quienes participaron de la Convención Constitucional.

Así, ya son varios los ex convencionales que asoman en las listas parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición.

Esta semana, por ejemplo, se confirmó el interés de Elisa Loncón por competir en un escaño bajo el alero del Frente Amplio.

La intención de competir por un escaño en el Senado por parte de quien fuera la presidenta del órgano constitucional que emanó la primera propuesta constitucional rechazada, fue confirmada por la otra carta que baraja el FA para postular a la Cámara Alta, la diputada Erika Ñanco.

“Recibimos con alegría la disposición de Elisa Loncon para disputar, con nuestro partido, un escaño en las elecciones senatoriales de La Araucanía”, sostuvo Ñanco a La Tercera.

Loncon se suma a Jaime Bassa, con quien compartió la mesa directiva de la Convención Constitucional. El militante del FA será candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito 7 que abarca las comunas Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

En todo caso, las dos máximas autoridades del fracasado primer proceso constitucional no son las únicas que buscan una segunda oportunidad en las elecciones parlamentarias 2025.

Según pudo averiguar EL DÍNAMO, otra de las figuras de la convención que podría competir en la parlamentaria es Constanza Schönhaut quien figura en la nómina del FA como precandidata del Distrito 14.

Schönhaut, además de su rol en la convención donde integró la comisión de sistema político, es fundadora de Convergencia Social —partido que dio paso al FA— y fue candidata a la municipalidad de Las Condes, elección en que quedó en tercer lugar tras Catalina San Martín (actual alcaldesa) y Marcela Cubillos.

Ignacio Achurra también es otro de los ex constituyentes que podría asumir el desafío de presentarse a las parlamentarias. De hecho, hace unas semanas presentó su renuncia a la dirección de la División de Organizaciones Sociales para competir.

Otro de los nombres que se baraja en el oficialismo es el de César Valenzuela Mass. El PS le busca cupo en el Distrito 9 al ex convencional que fue elegido por la misma zona en 2021.

Aunque fuera del pacto, pero cercana al progresismo, asoma Rosa Catrileo quien fue elegida como constituyente en 2021 bajo los cupos reservados para pueblos indígenas.

Catrileo, que renunció al Ministerio del Desarrollo en 2024 con críticas al Gobierno de Gabriel Boric, está en proceso de recolección de firmas para presentarse como candidata al Senado en La Araucanía.

Del Rechazo al Congreso

En la oposición también asoman cartas que tuvieron paso por la extinta convención —y que se posicionaron en el Rechazo— y que ahora buscan un asiento en el Congreso.

Durante la tarde noche del miércoles la UDI ratificó su nómina parlamentaria en donde aparecen los ex convencionales Eduardo Cretton, vicepresidente de la UDI, y Constanza Hube.

Cretton busca ganar un escaño en la Cámara Baja por el Distrito 23, mientras que Hube asoma como carta del gremialismo para uno de los bastiones de la derecha; el Distrito 11.

Quien también dará el paso de la Convención a una candidatura parlamentaria es Katerine Montealegre, elegida por el Distrito 26 en 2021, misma zona zona donde buscará un escaño en la Cámara.

Ricardo Neumann, en tanto, buscará repetir su elección de 2021 y buscará ahora ser electo nuevamente por el Distrito 16 pero esta vez como diputado.

En la zona norte, se ratificó la candidatura de Pablo Toloza, quien fue elegido para el órgano constituyente en el Distrito 3, mismo por el cual buscará la elección para la Cámara.

Felipe Mena Villar también es uno de los rostros del proceso constituyente que será inscrito por la UDI para competir en el Distrito 24.

En la nómina del gremialismo también aparecen tres cartas que buscaron un cupo en la Convención, pero no fueron electos: Jaime Coloma Álamos (no electo por corrección de paridad), Macarena Urenda y Hotuiti Teao, quien luego fue elegido como diputado por Evópoli y ahora se presentará por la UDI.

En Renovación Nacional (RN), en tanto, son tres los nombres que participaron en el órgano constitucional y que ya están inscritos como precandidatos. Se trata de Ruggero Cozzi (Distrito 7), RobertoVega Campusano (Distrito 5) y Luciano Ernesto Silva Mora (Distrito 20).

En el Partido Republicano también hay interés de llevar figuras de la Convención al Congreso.

Además de Ruth Hurtado que competirá en la senatorial de La Araucanía, se especula que Martín Arrau podría asumir también el desafío de competir por un cupo en la Cámara Alta, en concreto en la región de Ñuble. Sin embargo, no fue bien evaluada su intervención de hace un par de semanas en que se mostró a favor de la lista única a contrapelo de lo que ha indicado el presidente del partido, Arturo Squella.