Los polémicos episodios que han marcado la vida de Rodrigo Rojas Vade: cómo se desmoronó su imagen tras mentir sobre su enfermedad

Rojas Vade renunció a la Convención Constitucional tras reconocer que mintió que padecía cáncer, hecho por el cual terminó siendo condenado por estafa residual.

El ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, que también es conocido como Pelao Vade, se encuentra en riesgo vital tras sufrir un brutal ataque a un costado de la ruta 78, donde fue maniatado, rociado con bencina y rayado con mensajes de índole político.

De acuerdo a la información que han entregado las autoridades, el hombre de 42 años había salido cerca de las 22:30 horas en el automóvil de su hermana para comprar cigarrillos, pero nunca regresó a su domicilio. Horas después fue encontrado por Carabineros tendido detrás del vehículo, con una de las puertas abiertas y el intermitente encendido, situación que ahora forma parte de los antecedentes analizados por los investigadores.

Desde la Fiscalía del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) sostuvieron que “se investiga como un eventual secuestro”, aunque afirmaron que se siguen varias líneas de investigación.

“No hay antecedentes previos respecto a algún tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto a esta situación en particular”, mencionó el subprefecto y jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos.

Las otras líneas investigativas paralelas al secuestro serían dos. La primera estaría relacionada con motivos políticos, producto de los mensajes escritos en su cuerpo, mientras que la segunda tendría que ver con un presunto vínculo con drogas, según consignó The Clinic.

Dicha hipótesis habría tomado fuerza después de que la policía entrevistara al entorno del ex convencional, quienes habrían señalado que nunca más pudo encontrar un trabajo formal y habría caído en un consumo de drogas, lo cual lo podría haber acercado a grupos relacionados al tráfico de sustancias.

Los polémicos episodios que han marcado la vida de Rodrigo Rojas Vade

Rojas Vade irrumpió en la esfera pública durante las manifestaciones del estallido social en octubre de 2019, donde protestaba contra la salud pública. Sus imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y la más destacada fue en la que aparecía con un cartel que decía: “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud Digna para Chile”.

La manera en que se mostraba en las manifestaciones fue cambiando con el tiempo, pasando de representar la debilidad de un enfermo a encarnar una especie de “héroe”. Empezó a salir con el torso descubierto y con diferentes cintas que contenían mensajes de resistencia.

Estas apariciones lo llevaron a la Convención Constitucional, siendo uno de los referentes de la Lista del Pueblo, una agrupación de independientes de izquierda que golpeó con fuerza en las elecciones de constituyentes. Su campaña se basó en su supuesta enfermedad y logró más de 19 mil votos en el distrito 13.

El día de la juramentación en la Convención, fue vestido de negro y descalzo, y posteriormente fue designado como uno de los vicepresidentes del órgano encargado de redactar la nueva Constitución del país.

Su imagen se desmoronó: Rojas Vade reconoció que mintió sobre su enfermedad y renunció a la Convención

Su carrera política se desmoronó cuando reconoció que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer, cuya historia lo había hecho saltar a la fama durante las protestas. Tras ello, en septiembre anunció su renuncia al cargo, señalando que no iba a asistir más a la convención.

Su salida oficial del órgano se produjo en marzo de 2022, fecha en la que se publicó una reforma constitucional en el Diario Oficial, la cual permitía la renuncia de los constituyentes. En este marco, el denominado Pelao Vade sostuvo que cometió “errores muy graves, pero ningún delito”.

“Mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó”, añadió en su momento.

Según el Ministerio Público, entre mayo y junio de 2020, el hombre recolectó más de $13 millones a través de rifas y colectas para cubrir los costos de los tratamientos de la enfermedad que nunca padeció.

Producto de lo anterior, el ex constituyente enfrentó la justicia y en febrero de 2023 fue condenado a 61 días de presidio por el delito de estafa residual. Sumado a ello, se le impuso el pago de una multa de 11 UTM.

Finalmente, el tribunal sustituyó el cumplimiento de la pena privativa de libertad, por la remisión condicional.

El presente de Rojas Vade

Actualmente, Rodrigo Rojas Vade se desempeña como conductor de aplicación, mostrando una imagen bastante diferente, ya que de acuerdo a su foto de perfil, luce una gran barba y tiene pelo, lo que se diferencia a cómo fue conocido públicamente.

El hombre llevaba 14 meses trabajando con el vehículo de su hermana en la aplicación, mismo auto en el que fue agredido.