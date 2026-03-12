Rodrigo Rojas Vade salió del riesgo vital: las hipótesis sobre el ataque en su contra

La Fiscalía Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para dar con los responsables.

El Hospital San Juan de Dios informó la tarde de este jueves que Rodrigo Rojas Vade salió del riesgo vital en que se encontraba, tras ser internado luego del brutal ataque del que fue objeto por parte de desconocidos en las cercanías de Pomaire.

El reporte del establecimiento indicó que “el paciente está en la UCI, para mantener un monitoreo permanente. Se encuentra estable dentro de su gravedad y bajo observación“, detalló.

La información la confirmó el delegado presidencial Germán Codina, quien manifestó que “condenamos con fuerza esta situación. Sabemos que ya salió del riesgo vital, pero solidarizamos con su familia”.

Las hipótesis detrás del ataque a Rodrigo Rojas Vade

Por otra parte, la Fiscalía Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para dar con los responsables del ataque a Rodrigo Rojas Vade.

De acuerdo con los trascendidos, entre las líneas investigativas que se trabajan están la de una agresión política y un ataque vinculado al tráfico de drogas.

No obstante, y pese a que la causa está caratulada como secuestro con lesiones, tanto la fiscalía como la policía civil no descartan la posibilidad de que el caso se trate de lesiones autoinferidas.

Lo anterior, aunque en horas de la madrugada la fiscal ECOH Patricia Suazo aseguró que “habría participación claramente de terceros“.

La petición del Movihl

Al abordar el ataque a Rodrigo Rojas Vade, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó que intervenga la Unidad de Género de la Fiscalía.

“Expresamos nuestra preocupación porque, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de un crimen de odio que podría estar relacionado con razones políticas, y especialmente porque en diversos espacios Rojas Vade fue presentado y destacado por ser una de las ocho personas abiertamente LGBTIQ+ que fueron electas para integrar la Convención Constitucional”, indicó el movimiento.

Agregó que “si bien nunca tuvimos contacto directo con Rojas Vade, el hecho de haber sido presentado como una persona LGBTIQ+, sumado al modus operandi del crimen, vuelve necesario que la Fiscalía investigue lo ocurrido con perspectiva de género y que se aborden todas las aristas posibles en los análisis del caso”.

“Podríamos estar en presencia de grupos estructurados para atacar personas, lo cual sería especialmente gravísimo“, alertó el Movilh.