Confirman corte de luz para nueve comunas de Santiago: conoce los sectores y horarios

La interrupción del suministro podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que este viernes 13 de marzo se realizará un nuevo corte de luz en nueve comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Además, la empresa explicó en su sitio web que estos cortes planificados se anuncian con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Si deseas verificar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O EN ESTE LINK, donde se entregan todos los detalles sobre los cortes programados.

Por otra parte, si la suspensión del servicio afecta a personas electrodependientes, la empresa dispone de líneas de atención para brindar asistencia. Los números habilitados son: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma corte de luz para nueve comunas de Santiago

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.