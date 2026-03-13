Los casos mas emblematicos de Claudio Spiniak: de las acusaciones de Pía Guzmán a las mentiras de Gemita Bueno

Lo que comenzó como la indagatoria a un empresario por la explotación de niños y adolescentes, pronto tuvo un giro que involucró a destacados políticos de la época.

A los 77 años de edad falleció este viernes el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos del país, tras ser condenado a 12 años de cárcel por abuso sexual contra menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

Pese a que finalmente solo estuvo cinco años tras las rejas luego de su condena en 2008 por parte de la Corte Suprema, el nombre de Claudio Spiniak Vilensky salió a la luz pública luego de su detención en diciembre de 2002, tras ser acusado de encabezar una red de abuso sexual de menores de edad.

Luego de ser acusado inicialmente de narcotráfico y tenencia ilegal de armas, Spiniak recuperó su libertad a mediados de julio de 2003, pero a fines de septiembre de ese año lo arrestaron otra vez por integrar una red de pedófilos.

Claudio Spiniak y los casos más emblemáticos

Pero lo que comenzó como la indagatoria a un empresario por la explotación de niños y adolescentes, pronto tuvo un giro que involucró a destacados políticos de la época.

En octubre de ese año, la diputada Pía Guzmán (RN) aseguró que tres parlamentarios integraban la red de pedofilia que encabezaba Spiniak.

Los dichos de la legisladora los reforzó posteriormente la “testigo clave” Gemita Bueno, quien dijo haber estado en las fiestas del empresario e involucró en ellas a un hombre que supuestamente concordaba con las características físicas del entonces senador de la UDI Jovino Novoa, y también al ex parlamentario del PPD Nélson Ávila.

Pese a los cuestionamientos a sus declaraciones, los dichos de Gemita Bueno fueron respaldados en ese momento por el sacerdote José Luis Artiagoitía, conocido como el “cura Jolo”.

De hecho, Bueno reiteró sus acusaciones en abril de 2004, en la declaración que prestó ante el juez Sergio Muñoz, quien se hizo cargo de la causa luego de que el juez Daniel Calvo fue removido.

Sin embargo, cuatro meses más tarde, Gemita Bueno admitió públicamente que había mentido sobre el tema, incitada por Artiagoitía. Ambos fueron procesados por falso testimonio y condenados a tres años y un día de presidio, aunque en definitiva se les concedió la libertad vigilada durante cuatro años.

Otro político que se vio involucrado en el caso Spiniak fue Guido Girardi, quien gestionó la declaración a la prensa del menor de edad L.Z. en la que reveló la vinculación de parlamentarios de la UDI como clientes de la red de pedófilos que encabezaba Spiniak, aunque luego se comprobó que aquello era falso.

Junto al empresario, otros involucrados en la red de pedofilia también fueron condenados por el máximo tribunal del país, pero todos los políticos mencionados durante la indagatoria fueron sobreseídos por falta de pruebas.