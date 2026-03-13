“Me sorprendió la rapidez”: los descargos de la renunciada directora del Serviu del Biobío contra Poduje

María Luz Gajardo, directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región del Biobío, se refirió a la decisión que tomó el ministro Iván Poduje, quien le solicitó la renuncia “no voluntaria”, el cual debía concretar en 48 horas.

En conversación con ADN Radio explicó que durante esta jornada “sigo en el cargo. Al presentar ayer, a las dos de la tarde, por correo electrónico, el ministro en ejercicio solicitó mi renuncia no voluntaria. Tal como prescribe la norma, el cargo debe ponerse a disposición, es decir, presentar la renuncia en un plazo máximo de 48 horas“.

“Yo lo realicé inmediatamente durante la tarde, después de convocar esta actividad de balance que nos parecía pertinente, y la presenté para que rija a partir de mañana sábado. Por lo tanto, soy directora del Servicio de Vivienda y Urbanización hasta el día de hoy”, agregó, recalcando que buscaba cumplir con el periodo legal del cargo, el cual se extendía hasta octubre de este año.

Gajardo, además, quiso dejar en claro que “el ministro no me conoce. Yo nunca he hablado con el ministro en ejercicio. Nunca he entregado una minuta solicitada por el ministro”.

Si bien la directora del Serviu del Biobío indicó que el ministro Poduje tiene dentro de sus facultades la decisión de pedir su renuncia, “la evaluación de los altos directivos públicos debería realizarse luego de conocer su trabajo“.

“Me sorprendió la rapidez, pero no la solicitud en sí misma. Es parte del sistema de nombramiento de Alta Dirección Pública. Los directivos sabemos, al momento de participar y ganar un concurso, que esto puede suceder”, aseveró. Aún así, esperaba que “fuera una decisión fundada, pero eso es facultad de la autoridad“.