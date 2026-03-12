Los motivos de Iván Poduje para pedirle la renuncia en 48 horas a la directora del Serviu del Biobío

A través de una carta, el secretario de Estado dijo que en caso de que la funcionaria no cumpla con el trámite, “su cargo será declarado vacante”.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, le solicitó este jueves la “renuncia no voluntaria” a la directora del Serviu en la Región del Biobío, María Luz Gajardo.

El secretario de Estado dio a conocer su decisión a través de una carta que le hizo llegar a la funcionaria, quien se desempeñaba en el servicio desde octubre de 2023.

En el escrito, el titular del Minvu indicó que, “de acuerdo con lo establecido en las normas citadas precedentemente, agradeceré presentar su renuncia no voluntaria dentro del plazo de 48 horas, contadas desde la presente notificación”.

El texto también establece que, en caso de que María Luz Gajardo no cumpla con el trámite, “su cargo será declarado vacante“.

Poduje explicó la petición de renuncia a la directora del Serviu

Luego de conocida la carta a través de la cual el ministro Poduje pidió la renuncia a la directora del Serviu del Biobío, el secretario de Estado la vinculó al atraso en la entrega de las ayudas habitacionales para los damnificados por los incendios.

“Lamentablemente, las cosas no estuvieron a la velocidad esperada y hemos querido dar una señal de que nuestros funcionarios tienen que estar, sobre todo las jefaturas, acordes con la magnitud del desafío, y en esa condición hemos decidido prescindir de la directora y buscar un concurso que nos permita tener una persona que tenga la dedicación necesaria que requiere la tarea”, explicó.

“Tenemos un monitoreo del avance de la reconstrucción. En el caso del Biobío, estábamos teniendo atrasos ya en los subsidios de arriendo, en los de acogida, en las demoliciones y también en la coordinación de las viviendas de emergencia, que si bien no es responsabilidad del Serviu, tiene que ver con la gestión del servicio”, argumentó a continuación.

Recalcó a la vez que hay “4200 familias en una situación de enorme catástrofe y nos hemos encontrado con atrasos que tienen que ver con firmas que no se han cursado para poder acelerar demoliciones y, en función de eso, hemos tomado la decisión”, concluyó.