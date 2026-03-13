Desde Meteored advirtieron que las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos, deslizamientos e inundaciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO

Un potente sistema frontal acompañado de un río atmosférico impactará la zona centro‑sur de Chile entre la tarde del sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

Las precipitaciones podrían acumular más de 80 mm de lluvia en menos de 24 horas en al menos ocho regiones del país, según informaron los meteorólogos de Meteored.

Según el análisis meteorológico basado en el modelo del Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF), el sistema frontal llegará primero al sur del país y se desplazará hacia el norte durante el fin de semana, transportando humedad asociada al río atmosférico, que impactará con categoría entre 2 y 3.

Río atmosférico con 80 mm de lluvia: las ocho regiones que tendrán precipitaciones este fin de semana

En este escenario meteorológico, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 80 km/h en zonas de litoral y precordillera, especialmente en La Araucanía y Los Ríos durante la tarde y noche del sábado, con probabilidad alta de lluvias intensas.

Junto a ello, los modelos proyectan que entre la mañana y el mediodía del domingo las precipitaciones se intensificarán principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, acompañadas de ráfagas de viento de entre 40 y 70 km/h en distintos sectores de la región.

En ese contexto, las regiones afectadas por la lluvia este fin de semana son:

Región del Maule.

Región del Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén.

Región de Magallanes.

Ante este escenario, desde Meteored hicieron un llamado preventivo debido a que la llegada del río atmosférico y las intensas lluvias que pueden representar un riesgo de crecida de ríos, deslizamientos de terreno e inundaciones repentinas, particularmente en zonas bajas del centro‑sur.