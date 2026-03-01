Gasco y tragedia de Renca: “Si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos”

Gerardo Cood puntualizó que hasta ahora no se han detectado brechas en materia de seguridad que los puedan sindicar como responsables de la tragedia.

Gerardo Cood, vicepresidente de Empresas Gasco, se refirió a la crisis que enfrenta la compañía tras la tragedia ocurrida en Renca, donde un camión que transportaba gas explotó y dejó, hasta ahora, un saldo de 13 fallecidos.

Ante esto, el ejecutivo explicó a Diario Financiero a las acciones desarrolladas por Gasco para acercarse a las familias de las víctimas y a las indagatorias que llevan a cabo para determinar su responsabilidad en el hecho.

“En 170 años de historia hemos enfrentado distintas situaciones difíciles como cualquier empresa industrial de larga trayectoria. Pero la magnitud humana de lo vivido hace que este sea, sin duda, lo más doloroso que hemos vivido como organización“, recalcó Cood.

El representante de Gasco precisó que se conformó un comité para monitorear la situación y “con el fin de que los familiares de las personas afectadas pudieran comunicarse con la empresa, se habilitaron una línea telefónica especial que funciona las 24 horas del día y un mail, que fueron difundidos a través de los medios de comunicación. Asimismo, se definió un equipo con dedicación exclusiva, y en la medida que hemos podido ir conociendo la identidad de las personas, proactivamente los hemos contactado para ofrecerles el apoyo a las familias”.

Gerardo Cood dejó en claro que los acercamientos de la empresa con las familias de los afectados han tenido buena recepción, ya que “el propósito no es sólo entregar información, sino además brindar apoyo concreto y contención. Sabemos que el dolor no se resuelve con una llamada, pero el silencio o la distancia serían inaceptables“.

Sobre las causas del volcamiento del camión de Gasco y la posterior explosión, Cood puntualizó que aún no llegan una conclusión definitiva, pero que hasta ahora no se han detectado brechas en materia de seguridad que los puedan sindicar como responsables de la tragedia.

“Nuestra obligación es aportar todos los antecedentes necesarios para que se esclarezca completamente lo ocurrido. Existen seguros y marcos normativos aplicables, pero más allá de eso, estamos disponibles para conversar y buscar soluciones responsables, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos“, sentenció el vicepresidente de Empresas Gasco.