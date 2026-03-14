“Lo sentí pobre, vacía y sin empatía”: los descargos de Paulina de Allende-Salazar tras la disculpa de Mega

La periodista dijo que la señal no cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema y cuestionó la sinceridad de sus excusas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La periodista Paulina de Allende‑Salazar criticó con dureza el reciente comunicado de Mega tras su despido, considerando que las disculpas públicas dictadas por la Corte Suprema fueron insuficientes y carentes de empatía.

“Lo sentí pobre, vacía y sin empatía”, afirmó la periodista, describiendo el comunicado emitido por el canal.

Los descargos de Paulina de Allende-Salazar tras la disculpa de Mega

El conflicto se remonta a abril de 2023, cuando de Allende‑Salazar fue desvinculada del matinal Mucho Gusto luego de referirse con la palabra “paco” a un carabinero fallecido en circunstancias polémicas durante la transmisión. El hecho generó una ola de críticas mediáticas y un posterior proceso judicial que culminó con un fallo a favor de la periodista.

“Las disculpas tienen que ver con empatía, y yo no sentí eso”, recalcó Paulina, quien sostuvo que la respuesta del canal no refleja un verdadero reconocimiento de los derechos vulnerados.

Según la sentencia, Mega debía ofrecer disculpas públicas y tomar medidas para reparar la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la honra profesional de la periodista. Sin embargo, de Allende‑Salazar asegura que la forma en que se emitió el comunicado no cumple con lo ordenado por la Corte Suprema.

“No basta con un comunicado escrito; se requiere un gesto real que respete lo dictaminado por los tribunales”, enfatizó la periodista.

De Allende‑Salazar también cuestionó la intención detrás de la disculpa. “Se percibe más como una obligación legal que como un acto genuino de reconocimiento”, señaló.

“Este fallo era un paso necesario, pero la forma en que se ejecutó demuestra que aún queda mucho por corregir”, concluyó Paulina de Allende‑Salazar.

Mega, por su parte, no ha emitido declaraciones adicionales más allá del comunicado original, lo que mantiene la tensión entre la periodista y la señal televisiva.

“Espero que esto sirva para que los canales entiendan que las disculpas no son un trámite, sino un acto de respeto hacia quienes resultamos afectados”, agregó la comunicadora.