Lo que se sabe de la encerrona que sufrió el ex goleador de la U Joaquín Larrivey junto a otros futbolistas en la Autopista Central

En el automóvil también viajaba la esposa de Larrivey junto a su hijo de siete meses.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Momentos de alta tensión vivieron tres futbolistas profesionales durante la noche del sábado en Santiago, luego de ser víctimas de una violenta encerrona mientras se desplazaban por la capital. Entre los afectados se encuentran Cristóbal Jorquera (Magallanes), Ángel Gillard (Deportes Concepción) y Joaquín Larrivey (Deportes Concepción), quienes fueron interceptados por delincuentes armados en plena autopista.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en el enlace de la Autopista Central con Costanera Norte, donde un grupo de al menos cuatro sujetos realizó una encerrona al vehículo en el que se trasladaban los jugadores. Según los primeros antecedentes, los antisociales los intimidaron con armas de fuego para obligarlos a descender del automóvil y concretar el robo.

En el automóvil también viajaba la esposa de Larrivey junto a su hijo de siete meses, lo que aumentó la tensión del momento. Tras amenazarlos, los delincuentes se llevaron el vehículo, un BMW 430i Coupé, y escaparon del lugar.

Luego de la denuncia, Carabineros logró rastrear el automóvil gracias a que mantenía el sistema GPS activo, lo que permitió iniciar un seguimiento por distintos sectores del sur de Santiago.

La persecución culminó en la intersección de avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna de El Bosque, cuando el conductor del vehículo perdió el control y chocó contra un poste. Tras el accidente, cuatro sujetos descendieron e intentaron huir, pero uno de ellos fue detenido por personal policial.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó dos armas a fogueo adaptadas para disparo, además de municiones. Mientras tanto, los otros tres involucrados lograron escapar y continúan siendo buscados por la policía.