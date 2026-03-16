Polémica en Rapa Nui: local vinculado a delegado presidencial funcionaría en terreno ocupado irregularmente

Mai Teao ya había ejercido el cargo de delegado presidencial provincial de Isla de Pascua durante la segunda administración del ex presidente Sebastián Piñera.

Un local comercial dedicado al arriendo de tablas y clases de surf, perteneciente al recientemente designado delegado presidencial provincial de Rapa Nui, Mai Teao, se encuentra bajo cuestionamientos tras conocerse que estaría ocupando de forma ilegal un terreno correspondiente a una concesión marítima desde el 26 de mayo de 2021.

Según antecedentes a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, tanto este establecimiento como otro local de comida rápida perteneciente a su cónyuge continúan operando en condiciones irregulares.

En el caso del negocio de arriendo de tablas, este no contaría con la patente municipal correspondiente, mientras que el recinto gastronómico funciona con una patente de carácter provisorio.

La situación genera cuestionamientos por un posible conflicto de interés, considerando que el cargo de delegado presidencial provincial, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tiene atribuciones vinculadas a la gobernabilidad y la seguridad pública en el territorio.

Hasta el momento, ni la cartera de Interior ni el propio Mai Teao se han referido públicamente al tema.

No obstante, el problema no sería aislado. El ex alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, afirmó que cerca de 20 locales comerciales ubicados en la avenida Policarpo Toro se encontrarían en una situación similar de irregularidad administrativa o territorial.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, Carlos Edmunds, indicó que incluso un edificio del Servicio Nacional de Turismo también estaría emplazado en condiciones comparables respecto a concesiones marítimas.

Frente a este escenario, el Concejo Municipal de Rapa Nui informó que durante el próximo mes de junio revisará los casos de los establecimientos que actualmente operan con patentes provisorias para determinar su situación definitiva.

Cabe recordar que Mai Teao ya había ejercido el cargo de delegado presidencial provincial de Isla de Pascua durante la segunda administración del ex presidente Sebastián Piñera, función que asumió el 22 de noviembre de 2021, según registros de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.