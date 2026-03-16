Reformalización por Trama Bielorrusa: el nuevo delito que se le imputará a Ángela Vivanco

Este martes, la exministra de la Corte Suprema vuelve al banquillo, donde el Ministerio Público buscará ampliar los cargos en el marco de la investigación sobre la disputa entre la empresa Belaz Movitec y Codelco.

Este martes 17 de marzo se llevará a cabo la audiencia de reformalización de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde la fiscalía sumará nuevos antecedentes en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

El Ministerio Público solicitó esta instancia por medio de un documento que presentó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Lo anterior, con el objetivo de ampliar los delitos que se le imputan a la exjueza.

Los delitos por los que se formalizará a Vivanco son cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, hechos que habrían ocurrido entre el 8 y 9 de febrero y el 27 y 28 del mismo mes de 2024.

Trama Bielorrusa: el nuevo delito que se le imputará a Ángela Vivanco

Sumado a ello, la fiscalía añadirá un nuevo ilícito en la investigación, el cual tiene que ver con lavado de activos en grado consumado. Dicho delito se habría materializado el 12 de febrero de 2024, según los antecedentes que expone el Ministerio Público.

De esta forma, el nuevo cargo introduce un componente financiero en la causa, lo que daría paso al análisis del flujo de los dineros que habrían estado involucrados en los pagos.

De acuerdo a la indagatoria, la exmagistrado se habría coordinado con abogados vinculados con el caso con el objetivo de favorecer judicialmente al consorcio Belaz Movitec en su proceso con Codelco.

Los persecutores afirman que por esta gestiones, los abogadores habrían efectuado pagos por al menos $90 millones a Ángela Vivanco por medio de su pareja, Gonzalo Migueles.

La audiencia de reformalización también incluye a otros involucrados en la causa, donde la pareja de Vivanco será formalizado por cohecho reiterado, mientras que los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado.

De momento, la exministra se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que los otros imputados están recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.