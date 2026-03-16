“No me a acuerdo”: La confusa declaración de Rojas Vade a la PDI mientras surgen indicios de posible autoataque

Los detectives llegaron hasta el recinto asistencial para tomar su testimonio, luego que el ex constituyente recuperara la conciencia.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Rodrigo Rojas Vade entregó su primera declaración ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) luego de despertar del coma inducido en el que permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios, tras ser encontrado gravemente herido en la Ruta 78, en las cercanías de Pomaire.

Los detectives llegaron hasta el recinto asistencial para tomar su testimonio inicial, luego que el ex constituyente recuperara la conciencia. Sin embargo, de acuerdo con antecedentes de la investigación, su declaración fue breve y sin mayores detalles.

Ante las preguntas de los funcionarios sobre lo ocurrido la noche del miércoles 11 de marzo pasado, Rojas Vade aseguró que no recuerda los hechos. Según relató, su memoria solo llega hasta el momento en que salió de su casa con la intención de comprar cigarrillos y tomar la ruta de regreso a su domicilio. Después de eso, afirmó que despertó ya internado en el hospital.

Frente a nuevas consultas de los detectives sobre posibles atacantes o situaciones previas al hallazgo, el exconvencional reiteró la misma respuesta: “No me acuerdo”.

Debido a ello, la PDI fijó una nueva declaración para los próximos días, con la expectativa de que su evolución médica le permita recordar más antecedentes.

Paralelamente a la declaración, la investigación ha sumado nuevos antecedentes que abrieron una segunda línea indagatoria.

Durante diligencias realizadas en el domicilio de la víctima, los detectives encontraron amarras plásticas similares a las que tenía en manos y pies cuando fue hallado en la carretera. Este hallazgo llevó a los investigadores a considerar, además de la hipótesis de secuestro o ataque de terceros, la posibilidad de un caso de autolesiones.

A ello se suman informes médicos preliminares que indicarían que las lesiones visibles serían superficiales y que la gravedad del estado de salud estaría asociada a una sobredosis de una sustancia de tipo opioide. Estas pericias aún deben ser confirmadas por los análisis correspondientes.

Junto a ello, la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) espera los resultados de una pericia grafoscópica que comparará la caligrafía de esas frases con la escritura del propio Rojas Vade, un informe que podría ser clave para determinar si se trató o no de un autoataque.

Mientras continúan las diligencias, Rodrigo Rojas Vade permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, donde su estado fue informado como grave pero estable dentro de su condición clínica.