La víctima fue encontrada maniatada, con golpes en la cabeza y rociada con un líquido acelerante, por lo que inicialmente se investigó como un posible secuestro con lesiones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La investigación por la agresión que sufrió Rodrigo Rojas Vade sumó nuevos antecedentes luego de que peritajes de la Fiscalía detectaran coincidencias entre las amarras que tenía en su cuerpo y elementos encontrados en su propia mochila.

El hecho ocurrió la noche del 11 de marzo, cuando el ex integrante de la Convención Constitucional fue encontrado inconsciente y con graves lesiones a un costado de la Ruta 78, cerca de Melipilla, en la Región Metropolitana.

Caso Rojas Vade da un nuevo giro: los peritajes que apuntan a posible “autoataque”

Según los primeros reportes policiales, la víctima estaba maniatada, con contusiones en la cabeza y con su cuerpo rociado con un líquido acelerante, por lo que inicialmente se investigó el caso como un posible secuestro con lesiones.

De acuerdo con la investigación, Rojas Vade había salido cerca de las 22:00 desde su domicilio en la localidad de Pomaire con la intención de comprar cigarrillos. Su paradero se perdió por varias horas hasta que fue encontrado junto a su vehículo por transeúntes que alertaron a Carabineros.

En medio de las diligencias, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) analizaron las amarras plásticas que tenía en sus manos y pies, detectando que presentarían características similares a elementos incautados dentro de su mochila. Este hallazgo abrió nuevas líneas investigativas para la Fiscalía, incluyendo la posibilidad de un “autoataque”.

Además se encontró un plumón dentro de la mochila de Rodrigo Rojas Vade, el que podría coincidir con el utilizado para escribir las consignas políticas que tenía en brazos y torso cuando fue hallado. Por ello, la Fiscalía y la PDI realizan peritajes para comparar la tinta y los trazos del marcador con los mensajes detectados en su cuerpo.

Hasta ahora, los investigadores mantienen abiertas diversas hipótesis. Entre ellas se analiza la eventual participación de terceros, un ataque vinculado a delincuencia común o incluso la posibilidad de que las lesiones hayan sido autoinferidas.