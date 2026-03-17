“Estos hue… apagan la alarma” y “chocamos esa lanchita”: los chats y audios de los tripulantes del Cobra tras tragedia del Bruma

Nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el Caso Bruma, cuya tragedia dejó a siete pescadores desaparecidos en la Región del Biobío.

A casi un año del naufragio de la lancha Bruma, continúan surgiendo nuevos antecedentes respecto a la tragedia que dejó a siete pescadores desaparecidos en la Región de Biobío, cuya responsabilidad se le atribuye a la tripulación del Pesquero de Alta Mar (PAM) Cobra tras un presunto choque.

Se trata de revelaciones póstumas del vigía del barco perteneciente a la empresa Blumar, junto con chats y audios de tripulantes, donde reconocen haber colisionado con la lancha tras sentir un golpe en la madrugada del 30 de marzo de 2025.

De acuerdo a los antecedentes que reveló Mega, el tripulante del Cobra, Héctor Zambrano Matamala expuso en un mensaje de texto: “Ve las noticias, anda una lancha desaparecida acá en la Isla Santa María y nosotros anoche chocamos con algo. Capaz que haya sido la lanchita (Bruma)”.

A lo que añadió: “Iba en la guardia yo y sentimos el puro pencazo. Salimos a ver qué era y no pillamos nada. El radar venía con problemas igual y no marcó ni una embarcación ni nada”.

Los audios que entregan detalles clave del Caso Bruma

Tras ello, Zambrano habría enviado tres audios a sus cercanos, a quienes reveló detalles de lo que ocurrió aquella noche.

“Yo como que con el ruido que hubo saqué conclusiones, porque justo voy despertando en la mañana y mis compañeros ponen: Mira ahí está la lanchita, la que anda desaparecida. Y viendo por el track que tenemos nosotros en la noche y con el boche que sentí yo, y vi la lanchita chocada (sic). Dije yo: ‘Oh, capaz que hayamos sido nosotros con esa huea con el boche, y ahí estuve sacando conclusiones”, expresó.

Posteriormente, en otro mensaje de voz expuso que “te dije que nosotros chocamos esa lanchita. Es que si están muertos, están dentro de la lancha po, si el barco de nosotros la partió por la mitad a la lanchita y tienen que estar adentro los cuerpos ahí dentro de la lanchita. Eso es lo que me tiene así bajado, apenado, porque igual son 7 vidas que están ahí, 7 familias que están sufriendo“.

En este marco, lamentó que “el radar venía con problemas más encima hueón. Mañana vamos a cachar qué pasa, tengo que ir a declarar de nuevo a la Fiscalía”.

Por su parte, Óscar Muñoz Heller, otro tripulante del buque, señaló que “sentimos un pencazo en el barco fuerte que lo movió completo. Y más tarde se dieron cuenta que perdieron el sonar. Atribuyen ese golpe con la pérdida de un sonar. Yo diré la verdad nomás. Me da lo mismo qué es lo que vaya a pasar”. A lo que añadió: “Nos fuimos bien al sur, quizás fue intención del capitán para deshacerse de pistas, evidencias”.

En tanto, Clinio Rojas Villanueva, quien iba como maquinista en el Cobra, expresó: “Fuimos nosotros los que hundimos la lancha. Después te cuento. No los vieron porque eran las 4 de la mañana y llevaban la alarma del radar apagada. El que iba de guardia iba sentado sin mirar para delante. Yo iba durmiendo”.

Las revelaciones póstumas del vigía del Cobra en el Caso Bruma

En este contexto, se dio a conocer el testimonio del vigía Juan Sanhueza, quien se suicidó días después del accidente y tenía la intención de contar cómo ocurrió el trágico accidente, según su círculo cercano.

Su hijo prestó declaración, leyendo una carta con la versión que su padre le contó sobre los hechos. De acuerdo a este relato, el vigía habría advertido irregularidades en el actuar de la tripulación tras el impacto, haciendo alusión a una posible desactivación de sistemas de alerta en el buque.

“Más encima estos hueones apagan la alarma en la noche, por la sensibilidad que detecta hasta un pájaro, lo cual los despierta”, habría dicho Sanhueza a su hijo.

“Siendo una conducta habitual en la madrugada, para que los tripulantes puedan descansar tranquilamente“, agregó.