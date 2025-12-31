Caso Bruma: Armada confirmó colisión y sancionó a tripulantes del Cobra por incumplir protocolo de rescate

La institución naval confirmó que adoptó drásticas sanciones contra tres tripulantes del buque perteneciente a la empresa Blumar.

Tras concluir su investigación sumaria administrativa por el caso Bruma, la Armada confirmó este miércoles que efectivamente existió una colisión con el buque Cobra, lo que derivó en la desaparición de los siete pescadores artesanales el pasado 30 de marzo.

De igual forma, la indagatoria de la institución naval reveló que los tripulantes del Cobra incumplieron el protocolo de rescate tras la colisión.

A raíz de lo anterior, la Armada confirmó que adoptó drásticas sanciones contra tres tripulantes del buque perteneciente a la empresa Blumar, que incluyen la cancelación definitiva de la licencia de patrón de pesca al capitán de la embarcación, Roberto Mansilla.

Según revelaron los peritajes y el registro de cámaras de seguridad, al momento del impacto la lancha Bruma estaba fondeada, había cumplido con dar los avisos correspondientes y era plenamente visible, por lo que los tripulantes debieron advertir su presencia.

Armada: tripulantes del Cobra incumplieron protocolo

Por otra parte, el informe de la Armada reveló que, pese a que los tripulantes del Cobra admitieron que habían sentido el golpe y dijeron que realizaron maniobras de verificación, en concreto no activaron el protocolo internacional de rescate.

De acuerdo con lo determinado por la investigación, los miembros de la tripulación del pesquero de alta mar omitieron la maniobra de retorno al lugar del impacto para buscar posibles sobrevivientes.

Además de la sanción a Mansilla, la Armada determinó que a otros dos miembros de la tripulación del Bruma se les cancelara temporalmente sus permisos de navegación.