Fin a la sindicalización: Senado aprueba traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública

Con esta reforma, se eliminan las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, prohibiendo la sindicalización de su personal, en línea con lo que ocurre en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Senado aprobó este martes en general la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, modificando su dependencia institucional del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa fue respaldada con 40 votos a favor, dos en contra y una abstención, y quedó lista para su promulgación.

Con esta reforma, se eliminan las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, prohibiendo la sindicalización de su personal, en línea con lo que ocurre en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

Senado aprueba traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que la disolución de estas asociaciones se producirá “por el solo ministerio de la aprobación de la reforma constitucional” y que la extinción aplicará “en todos los ámbitos”.

En esta línea, dijo que las asociaciones se extinguirán “en todos los ámbitos” y que se intentó, “a través de indicaciones, hacer alguna distinción, pero el honorable Senado la rechazó por amplia mayoría”.

La reforma también regula la figura del director nacional de Gendarmería, estableciendo restricciones para postular a cargos legislativos, y contempla un plazo de un año para dictar la ley que defina el sistema de reinserción social.

Tras la aprobación en general, algunos parlamentarios expresaron reservas sobre la constitucionalidad de la medida, al considerar que afecta el derecho de asociación del personal de Gendarmería.