Qué dicen las amenazas de muerte contra el alcalde de Peñalolén: ofrecen $20 millones por su cabeza

“Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza”, manifestó el jefe comunal.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), denunció que recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales, luego de que se llevara a cabo la demolición de dos narco-casas en la comuna.

De acuerdo con lo revelado por el municipio a través de un comunicado, al jefe comunal le llegaron mensajes en los que se le advierte que existe una recompensa de 20 millones de pesos por su cabeza.

“Cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves, que deben investigarse con toda la fuerza de la ley”, manifestó la autoridad.

“Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar“, aseguró Concha a continuación.

Qué dicen las amenazas de muerte contra el alcalde de Peñalolén

El alcalde de Peñalolén confirmó que recibió las amenazas de muerte luego de la demolición de dos casas ligadas al narcotráfico, en Departamental y en el barrio La Faena.

Según sostuvo el jefe comunal, ambas propiedades fueron utilizadas durante años para vender y consumir droga, además de ser focos de incivilidades.

“Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, sostuvo el alcalde Concha.

Aseguró a la vez que “estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza“, y ratificó que ya presentó una querella para que el Ministerio Público investigue y dé con los autores de las amenazas.

“Tranquilo que ese cargo tuyo no es para siempre. 5 balazo en la cabeza te bamos a poner (sic)“, dice uno de los mensajes enviados a Miguel Concha. Otro apunta: “20 millones por tu cabeza, perro maldito”.

Además de la recompensa de 20 millones de pesos, las amenazas en su contra indican que “te vamos a matar” y “no ande en espacio público solo“, además de asegurar que “te vamos aser como lo asemos en mexico (sic). Te vamos a matar”.