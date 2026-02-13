Tras cita con ministro Cordero: qué dijo la alcaldesa de Lo Espejo por nuevas amenazas en su contra

Javiera Reyes se reunió con el ministro Luis Cordero a raíz de la delicada situación que vive, donde bandas narco pusieron precio a su cabeza.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, luego de que hace unos días revelara las amenazas de muerte que había recibido de parte de bandas narco, donde incluso pusieron precio a su cabeza.

“Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”, reveló en entrevista con La Segunda, oportunidad en la que confirmó que “ya hay personas identificadas” en el caso.

En la cita con el secretario de Estado, la jefa comunal intercambió información sobre los mensajes que ha recibido durante la semana.

En particular, se trata de dos amenazas ocurridas tras los intensos trabajos enfocados en combatir el crimen organizado y recuperar los espacios públicos que está llevando adelante la gestión de la actual administración comunal.

Finalizada la reunión, la alcaldesa de Lo Espejo declaró que “tuve la oportunidad de reunirme con el ministro Cordero, donde estuvimos abordando las diferentes problemáticas asociadas a las amenazas que he recibido“.

“En ese sentido, también actualizarles que efectivamente, durante la tarde de ayer 12 de febrero, recibí nuevas amenazas, en este caso por vía escrita”, comentó Javiera Reyes.

Junto con eso, agradeció “a todos y todas quienes nos han enviado sus cariños, sus afectos, y decirles que vamos a seguir trabajando con toda la determinación y convicción en que Lo Espejo pueda seguir progresando y también recuperando sus espacios públicos”.

Además, en la instancia, la máxima autoridad comunal confirmó que los antecedentes ya fueron remitidos a la Fiscalía y que también están siendo investigados por la Brigada del Cibercrimen de la PDI.