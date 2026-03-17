Revisa los sectores y horarios en los que habrá cortes de luz este martes 17 de marzo en Santiago: cuáles son las 10 comunas afectadas

ENEL recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas del corte.

Diversos sectores en diez comunas de Santiago sufrirán cortes de luz durante este martes 17 de marzo, de acuerdo con lo confirmado por la empresa ENEL.

Según detalló la compañía, las interrupciones del suministro se enmarcan en los trabajos de mantenimiento y mejoras que realiza en la infraestructura eléctrica.

Si bien en uno de los casos el corte de la luz se prolongará por apenas una hora, en la mayoría de durará entre cuatro y seis, con un máximo de ocho horas en una comuna.

ENEL recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas del corte.

Revisa los sectores y horarios en los que habrá cortes de luz

La empresa detalló que los sectores afectados por los cortes de luz se sitúan en las comunas de Lo Barnechea, Huechuraba, Las Condes, Vitacura, Providencia, La Florida, San Miguel, Estación Central, Lo Espejo y Maipú.

Las ubicaciones y los horarios de los cortes son los siguientes:

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 a las 12:30 horas.

Las Condes: desde las 09:30 a las 10:30 horas.

Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Providencia: desde las 14:00 a las 18:00 horas.

La Florida: desde las 09:30 a las 17:30 horas.

San Miguel: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 01:00 a las 04:00 horas.

Lo Espejo: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 a las 14:00 horas.