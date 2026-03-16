Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Las nueve comunas de Santiago en que habrá cortes de luz este lunes 16 de marzo: revisa los sectores y los horarios

En algunos de los sectores afectados por la interrupción del suministro, el corte podría prolongarse hasta por ocho horas.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La empresa ENEL confirmó que nueve comunas de Santiago tendrán cortes de luz programados durante este lunes 16 de marzo.

En algunos de los sectores afectados por la interrupción del suministro, el corte podría prolongarse hasta por ocho horas, de acuerdo con lo adelantado por la compañía.

A la vez, ENEL recalcó que los cortes se deben a trabajos programados por la empresa, y que en algunas comunas habrá más de un sector afectado.

En concreto, las nueve comunas en las que se producirán suspensiones en el suministro de la energía eléctrica son La Granja, La Cisterna, Lo Espejo, Pudahuel, Santiago, Independencia, Recoleta, La Florida y Peñalolén.

Si deseas verificar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de EnelO EN ESTE LINK, donde se entregan todos los detalles sobre los cortes programados.

Revisa los sectores y horarios de los cortes de luz

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Independencia: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Notas relacionadas

Dominga y lo que el país merece
Opinión

Dominga y lo que el país merece

Si las decisiones jurisdiccionales pueden reinterpretarse en cada ciclo administrativo, se debilita la certeza jurídica, elemento esencial tanto para la inversión responsable como para la protección ambiental seria y técnicamente fundada.

Foto del Columnista Christian Aste Christian Aste