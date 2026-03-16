Las nueve comunas de Santiago en que habrá cortes de luz este lunes 16 de marzo: revisa los sectores y los horarios

En algunos de los sectores afectados por la interrupción del suministro, el corte podría prolongarse hasta por ocho horas.

La empresa ENEL confirmó que nueve comunas de Santiago tendrán cortes de luz programados durante este lunes 16 de marzo.

En algunos de los sectores afectados por la interrupción del suministro, el corte podría prolongarse hasta por ocho horas, de acuerdo con lo adelantado por la compañía.

A la vez, ENEL recalcó que los cortes se deben a trabajos programados por la empresa, y que en algunas comunas habrá más de un sector afectado.

En concreto, las nueve comunas en las que se producirán suspensiones en el suministro de la energía eléctrica son La Granja, La Cisterna, Lo Espejo, Pudahuel, Santiago, Independencia, Recoleta, La Florida y Peñalolén.

Si deseas verificar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O EN ESTE LINK, donde se entregan todos los detalles sobre los cortes programados.

Revisa los sectores y horarios de los cortes de luz

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas.

Independencia: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.