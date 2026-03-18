Chevesich defiende eliminación del indulto: la alternativa que propone la presidenta de la Corte Suprema

La magistrada abordó el asunto tras ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast pueda indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró que es partidaria de eliminar la figura del indulto presidencial y propuso una alternativa a esa opción.

De acuerdo con lo manifestado por la magistrada, según su criterio, la figura del indulto “no debería estar” en el sistema jurídico.

Chevesich se refirió al tema tras ser consultada sobre la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast pueda indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

Al abordar el asunto, la presidenta del máximo tribunal del país manifestó que “es una facultad que tendrá que ejercerla en su mérito, analizando —como he tomado conocimiento en los medios de comunicación social— las circunstancias del caso”, le dijo a 24 Horas.

La alternativa que propone Chevesich en reemplazo del indulto

Chevesich planteó a la vez que “tengo entendido, según lo que me manifestó el presidente (Kast) en su momento en calidad de electo, que no le gustaba la figura del indulto. Pero igual la iba a analizar, porque la facultad la tiene“.

Sostuvo, sin embargo, que según su parecer es una figura que “debe ser eliminada”, y añadió que una alternativa sería la creación de “un consejo que analice los casos, porque, con todo, un indulto depende también de las razones que se invoquen“.

Argumentó que “hay una norma en la Constitución política de la República que dice que no se pueden revivir procesos (de) femicidios, no se pueden criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional. Entonces, pareciera que mejor no debería estar el indulto”.

Sobre la opción de que se indulte al carabinero que cegó a la senadora Fabiola Campillay, Chevesich manifestó que si se logró una sentencia condenatoria, es porque hubo un acuerdo de la justicia y no existió una “duda razonable”.

“Yo no tengo la sentencia para poder determinar en qué condiciones fue condenado, en qué situación concreta, qué participación le cupo a esa persona. Pero si hay una sentencia condenatoria, es porque se superó aquella duda razonable, (y la corte) adquirió convicción que una determinada persona, en este caso un uniformado, cometió un hecho punible y le cupo participación, sea como autor, cómplice o encubridor”, concluyó.