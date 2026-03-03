“Está con un grave problema”: Chevesich alerta por situación de Gendarmería

La presidenta de la Corte Suprema dijo que Gendarmería “necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo”.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, alertó este martes que Gendarmería está pasando por “un grave problema”, al abordar las liberaciones de reos por error y las fugas desde penales en el país.

Al referirse a la situación que vive la institución encargada del resguardo de la población penal del país, Chevesich indicó que “por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad“.

En esa línea, planteó que “yo creo que necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo“, según indicó en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

Para Chevesich Gendarmería no controla las cárceles

Al ahondar en la crisis carcelaria y cómo afecta a Gendarmería, la presidenta del máximo tribunal del país sostuvo que “hay, por lo que se ha visto, mucha corrupción, y (por) eso hay que tomar medidas”.

A la vez, Chevesich manifestó que una de las opciones para mejorar la situación consiste en segregar a la población penal, con el propósito de que “los primerizos no se vean contaminados con aquella criminalidad mucho más fuerte, más dura, más agresiva”.

Cuando se le consultó si en su opinión el Estado tiene un control efectivo de los recintos penitenciarios, la ministra respondió que “pareciera que no“.

“Gendarmería está bajo la tutela del Ministerio de Justicia, y supongo que están tomando medidas“, concluyó Gloria Ana Chevesich.