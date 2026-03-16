Presidente de la Cámara cuestiona propuesta de indultos de Kast:”No lo habría puesto en este momento”

“Evidentemente que, si fuera por estrategia política, yo no habría puesto el tema de los indultos al principio del gobierno. Lo habría hecho, si es que había necesidad de hacerlo, mucho más adelante”, precisó Jorge Alessandri.

AGENCIA UNO

Jorge Alessandri (UDI), presiente de la Cámara de Diputados, cuestionó la intención de José Antonio Kast de otorgar indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En entrevista con Tele13 Radio, el legislador dejó ver una serie de reparos al anuncio del mandatario: “Primero, la facultad presidencial, uno debiera preguntarse si al año 2026, democracia, separación de poderes, tribunales independientes, tiene sentido que un presidente de la República pueda levantar el dedo e ir contra una sentencia, así como Napoleón, pasarse por arriba de los tribunales e indultar“.

Es por esto que el presidente de la Cámara instó a José Antonio Kast a revisar de manera exhaustiva cada uno de los casos en donde aplicaría el indulto presidencial.

“Tendrá que evaluar cada uno de ellos, ver si parece injusta la condena en algunos, con mucho cuidado, con mucha precisión, con mucha explicación”, recalcó Alessandri, ya que “vas a usar una potestad tan fuerte que de alguna manera se confronta a la separación de poderes, que es pilar de la democracia“.

Junto con ello, Jorge Alessandri dijo que se deben diferenciar los indultos concretados por Gabriel Boric a presos del estallido social, con lo que pretende concretar la actual administración.

“Hay una diferencia: cuando un carabinero va a proteger el centro cívico de la ciudad (…), ese carabinero nos está representando a todos con la fuerza legítima que le dan las leyes. Es muy distinto a las personas que están quemando el Metro, que están destruyendo, que esa persona que está utilizando una fuerza ilegítima. El carabinero lo mandamos a estar ahí según las leyes que nos rigen (…). No es lo mismo indultar al que quemaba que al que protegía por instrucción de la Constitución y las leyes”, argumentó.

No obstante, el presidente de la Cámara reconoció que el timming para plantear esta problemática por parte del Gobierno no fue el mejor. “Evidentemente que, si fuera por estrategia política, yo no habría puesto el tema de los indultos al principio del gobierno. Lo habría hecho, si es que había necesidad de hacerlo, mucho más adelante”, precisó.

“Había un relato, pero evidentemente tú no tienes espacio para mover más de tres ideas comunicacionalmente con la instalación de un gobierno. Y esto distrae. No lo habría puesto en este momento“, sentenció Alessandri.