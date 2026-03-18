Enel confirmó cortes de la luz en 10 comunas de Santiago este miércoles 18 de marzo: estos son los horarios

La compañía explicó que estas suspensiones forman parte de su planificación operativa para ejecutar trabajos técnicos en la red eléctrica.

La empresa ENEL confirmó que, debido a una serie de labores programadas para mejorar el servicio, diversos sectores de diez comunas de Santiago registrarán cortes de luz durante este miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con lo indicado por la compañía, estas suspensiones forman parte de su planificación operativa para ejecutar trabajos técnicos en la red eléctrica.

En esa línea, ENEL explicó que los cortes de luz que se realizarán por algunas horas durante la jornada son necesarios para fortalecer la continuidad y estabilidad de la red en zonas específicas.

A la vez, recomendó a los usuarios cargar sus celulares y computadores con anticipación, así como evitar el uso de equipos sensibles durante las horas del corte.

Los sectores y los horarios en que se registrarán los cortes de luz

La empresa detalló que las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago, San Miguel, La Cisterna, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel y Cerrillos.

Los sectores y los horarios son los siguientes:

Lo Barnechea: desde las 09:30 a 10:30 horas.

Las Condes: desde las 09:30 a 10:30 horas.

Providencia y Santiago: desde las 00:00 a 06:00 horas.

San Miguel: desde las 11:00 a 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 a 17:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 a 17:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:00 a 12:30 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 a 18:00 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 a 14:00 horas.