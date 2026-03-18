Hijos de Julia Chuñil solicitan revisión de cautelares por antecedentes que descartarían tesis de la fiscalía

La abogada de los imputados, Karina Riquelme, se limitó a decir que estos nuevos antecedentes “descartan la prueba de participación”.

Luego de casi dos meses de que los hijos de Julia Chuñil fueran imputados por la Fiscalía como los presuntos responsables de su muerte y desaparición, su abogada defensora, Karina Riquelme, solicitó el martes que se revisen las medidas cautelares.

Esta solicitud, según dijo Karina Riquelme a EL DÍNAMO, se funda en nuevos antecedentes que serán expuestos en la audiencia de revisión de cautelares, que aún no ha sido fijada. Si bien la defensora evitó ahondar en estos antecedentes, adelantó que estos “descartan la prueba de participación y la tesis de la fiscalía”.

El caso

Fue a mediados de enero de este año que Carabineros detuvo a tres de los hijos de Julia Chuñil: Javier y Jeannette Troncoso y Pablo San Martín. Uno de los principales indicios que expuso la fiscalía para justificar la detención fue el relato de dos testigos protegidos que habrían presenciado discusiones entre Javier Troncoso y su madre el día de su desaparición, así como la declaración del exyerno de Chuñil, de cuya identidad se pidió reserva.

Según el relato del Ministerio Público, el 8 de noviembre de 2024, luego de que Julia Chuñil se opusiera a que su hijo Javier le robara dinero de su pensión a un adulto mayor, éste en estado de ebriedad le habría dado muerte. El exyerno -expuso la fiscalía- dijo haber visto cómo Javier y Pablo se llevaron el cuerpo de su madre para ocultarlo en el predio de Huichaco Sur, Máfil, en que habitaban.

En vista de estos antecedentes, Javier Troncoso quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que Jeannette Troncoso y Pablo San Martín quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. El exyerno, en tanto, permanece bajo arresto domiciliario nocturno.

Las diligencias

Desde entonces, la búsqueda se ha concentrado en el predio de Huichaco Sur y también en el fundo La Fritz, de propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt a quien los hijos han señalado como sospechoso de la desaparición de su madre. El plazo de búsqueda ha tenido que extenderse tres veces, la más reciente el pasado lunes 15 de marzo.

De momento, se ha encontrado restos de sangre humana en un hacha, un machete y en una pared de una estructura del terreno de Huichaco. Sin embargo, no se ha informado a quién corresponde esta sangre. Tampoco de los resultados de las diligencias en el fundo La Fritz.

El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, dijo a Biobío que las diligencias son reservadas con el fin de resguardar su éxito.