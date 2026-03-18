“No nos van a amedrentar”: las medidas implementadas para proteger al alcalde de Peñalolén tras las amenazas de muerte

“Nuestro objetivo es seguir involucrándonos en los barrios para defender a nuestros vecinos”, aseveró el jefe comunal.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), confirmó este miércoles que se implementaron medidas concretas para protegerlo, luego de que recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo indicado en la víspera por el jefe comunal, las intimidaciones le llegaron luego de que ordenó la demolición de dos casas vinculadas al narcotráfico.

En los mensajes se le advirtió que existe una recompensa de 20 millones de pesos por su cabeza, además de asegurarle que “te vamos a matar” y “no ande en espacio público solo”.

“Tranquilo que ese cargo tuyo no es para siempre. 5 balazo en la cabeza te bamos a poner (sic)“, dice otro de los mensajes enviados al alcalde de Peñalolén.

Las medidas para proteger al alcalde de Peñalolén

Al abordar las amenazas en su contra, el alcalde Miguel Concha precisó que “esto lo escalamos a la Fiscalía con querella, como corresponde“.

Detalló además que las intimidaciones han sido solo en su contra y no afectan a otros funcionarios de la municipalidad.

Respecto de las medidas adoptadas para resguardar su seguridad, el jefe comunal confirmó que “Carabineros está coordinado para poder apoyarnos“.

“A partir de hoy vamos a tener refuerzo de Carabineros, con una persona que va a estar conmigo 24/7, con una medida de protección por 60 días“, puntualizó Concha.

Manifestó a la vez que “nuestro objetivo es seguir involucrándonos en los barrios para defender a nuestros vecinos. Tenemos que hacerlo, las autoridades tienen que hacerlo, y nosotros no vamos a claudicar en eso. No nos van a amedrentar, ni nos van a asustar“, concluyó.