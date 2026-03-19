Carabineros confirma muerte de sargento segundo baleado en Puerto Varas

Javier Figueroa Manquemilla estaba internado en el Hospital de Puerto Montt con muerte cerebral, tras recibir un impacto balístico el pasado 11 de marzo.

Carabineros confirmó el fallecimiento del sargento segundo Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo en Puerto Varas.

El uniformado se encontraba internado en el Hospital de Puerto Montt, con un diagnóstico de muerte cerebral, por lo que se mantenía con ventilación mecánica.

Carabineros recalcó que su nuevo mártir “fue cobardemente asesinado mientras acudía a un procedimiento policial, cumpliendo con su deber de resguardar la seguridad de la comunidad”.

“Su partida enluta a toda la institución y a quienes compartieron con él su vocación de servicio y compromiso con el país. Enviamos a su familia, amigos y compañeros nuestras más sinceras y sentidas condolencias, acompañándolos en este difícil momento”, indicó la institución policial.

El sargento segundo Figueroa Manquemilla fue baleado en la cabeza cuando el pasado 11 de marzo cuando fiscalizaba a un grupo de personas que consumía alcohol en la vía férrea en Puerto Varas, en un hecho que aún no tiene detenidos.