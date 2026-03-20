El Servicio Nacional de Geología y Minería advirtió un nivel de riesgo que incluye deslizamientos de tierra y caída de rocas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de Santiago debido a la inminente llegada de un sistema frontal que dejará intensas lluvias en la capital.

Según el organismo, el evento también contempla la probabilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y eventuales aluviones, especialmente en zonas precordilleranas.

La medida busca reforzar la vigilancia y coordinación entre autoridades para una respuesta oportuna ante posibles emergencias, además de llamar a la población a adoptar medidas preventivas.

Las 10 comunas de Santiago con alerta Senapred por aluviones, tormentas eléctricas y lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decretó Alerta Temprana Preventiva en las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

De acuerdo con un informe técnico de Servicio Nacional de Geología y Minería, el nivel de riesgo, que incluye fenómenos como flujos de detritos, deslizamientos de tierra y caída de rocas, se considera moderado en la precordillera y la cordillera, mientras que en la cordillera de la costa y el valle longitudinal es bajo.

En cuanto a las condiciones de viento en la Región Metropolitana de Santiago, el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile advierte que las ráfagas más intensas se registrarían este sábado 20 de marzo en sectores cordilleranos, donde podrían alcanzar velocidades de hasta 70 km/h.