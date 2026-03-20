Qué es el Jet de Barrera, el fenómeno que llegaría a Santiago junto con la lluvia

En este contexto, Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana.

Un nuevo sistema frontal arribará este viernes a la Región Metropolitana, el cual dejará lluvia en diferentes zonas de Santiago, junto un intenso viento.

Bajo este contexto, en la capital se producirá un fenómeno denominado Jet de Barrera, que si se dan ciertas condiciones, puede dejar fuertes rachas de viento.

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, explicó que este fenómeno tiene que ver con un flujo de aire intenso que pasa por la cordillera de forma paralela.

Sin embargo, esta masa de aire al no poder sobrepasar la barrera de la cordillera, produce la generación de rachas en dicho lugar. En este caso, en Santiago se podrían registrar vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

En este sentido, el meteorólogo advirtió que “puede ser preocupante, considerando que desde los 40 kilómetros por hora se pueden caer ramas de árboles que no estén tan firmes”.

A qué hora comenzaría la lluvia en Santiago

Según el pronóstico de la DMC, este viernes las lluvias se iniciarán en algunos sectores de la Región Metropolitana a eso de las 17:00 horas.

No obstante, otros modelos apuntan a que las precipitaciones podrían presentarse antes en algunos sectores, entre ellos las comunas ubicadas al oriente de la capital.

Según el pronóstico de la DMC, este viernes las lluvias se iniciarán en algunos sectores de la Región Metropolitana a eso de las 17:00 horas.

No obstante, otros modelos apuntan a que las precipitaciones podrían presentarse antes en algunos sectores, entre ellos las comunas ubicadas al oriente de la capital.

En este contexto, Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

“El Sernageomin, mediante la actualización de la Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, emitida el 19 de marzo, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera”, informaron desde el organismo.

Para este viernes se espera que caigan entre 5 a 20 milímetros de agua, y en la precordillera y cordillera se prevén fuertes vientos y tormentas eléctricas.