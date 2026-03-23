Alistan versión local más económica del Ozempic tras vencimiento de la patente: ISP evalúa el fármaco

Laboratorio Chile será el primero en lanzar en el país el fármaco genérico de semaglutida, el que denominará “Selfix”.

Para el primer semestre de este año está previsto el lanzamiento en Chile de una versión local y más económica del Ozempic, el medicamento empleado con éxito para combatir la obesidad y tratar la diabetes, luego de que la firma danesa Novo Nordisk perdió la exclusividad sobre su compuesto base.

De acuerdo con lo anunciado por Laboratorio Chile, será el primero en lanzar en el país el fármaco genérico de semaglutida, el que denominará “Selfix”.

Precisó a la vez que el producto se comercializará a un precio “significativamente” más bajo que el original, aunque admitió que el medicamento aún se encuentra en proceso de evaluación por parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

Cabe mencionar que el valor del Ozempic tiene un precio que varía entre 188.000 y 335.000 pesos, dependiendo de la concentración.

Según lo anticipado, Selfix llegará al mercado local en tres formatos: jeringas prellenadas con dosis de 0.25, 0.5 y 1 mg.

Versión más económica del Ozempic ya se vende en India

Tras la expiración de la patente de la firma danesa Novo Nordisk sobre la semaglutida, son varios los países, además de Chile, que están desarrollando sus propios bioequivalentes. Entre ellos, se cuentan China, Canadá, Brasil, Turquía, Sudáfrica e India.

De hecho, este último comenzó a comercializar sus primeras versiones genéricas apenas un día después que se terminó la exclusividad de la patente.

Entre ellas se cuentan las marcas comerciales GLIPIQ, con un precio de entre 3.200 y 4.400 pesos chilenos semanales, y Obeda, que tiene un valor de unos 41.370 pesos chilenos al mes.