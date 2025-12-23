Cuáles son las características de Wegovy, la píldora para bajar de peso que aprobó la FDA

Se trata de una alternativa oral a los fármacos inyectables que existen para el tratamiento contra el sobrepeso u obesidad.

Para principios del próximo año está previsto el inicio de la venta en el mercado estadounidense de la píldora Wegovy para bajar de peso, luego de que la farmacéutica danesa Novo Nordisk confirmó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el fármaco.

De acuerdo con lo informado por la farmacéutica, se trata de una alternativa oral a los fármacos inyectables que existen en la actualidad para el tratamiento contra el sobrepeso u obesidad.

El director médico principal de Novo Nordisk en Estados Unidos, Jason Brett, manifestó que se estima que la píldora Wegovy “ampliará el acceso y las opciones para los pacientes. Sabemos que hay pacientes que simplemente no se inyectan“, le dijo a CNN.

Características de la píldora para bajar de peso

Según informó la farmacéutica, que también fabrica Ozempic, la píldora Wegovy para bajar de peso contiene semaglutida, pero en una dosis mayor que la de las inyecciones, debido a que al ingerirse por vía oral tiene una menor absorción en el torrente sanguíneo.

Un ensayo clínico que financió Novo Nordisk evidenció que los 205 participantes que tomaron la píldora Wegovy perdieron el 13,6% de su peso después de 71 semanas.

No obstante, también mostró los mismos efectos secundarios gastrointestinales que emplearon el fármaco a través de una inyección.

Respecto del precio, la dosis más baja de la pastilla tendrá un valor de US$ 149 (unos 135 mil pesos chilenos), aunque todavía no se ha informado sobre la fecha en la que podría salir a la venta en Chile.