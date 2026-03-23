Condenado por ataque a Nabila Rifo insiste nuevamente en obtener libertad condicional

El tribunal le impuso una pena de 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, además de cuatro años por lesiones graves y 541 días por violación de morada.

El agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega Ruiz, presentó por tercera vez una solicitud de libertad condicional ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en la Región de Aysén. La petición se da a pocos meses de que la Corte Suprema de Chile confirmara su reingreso a la cárcel.

Ortega fue condenado en 2017 por la agresión contra su ex pareja, Nabila Rifo, en un caso que generó amplio impacto a nivel nacional. El tribunal le impuso una pena de 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, además de cuatro años por lesiones graves y 541 días por violación de morada.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género informaron que fueron notificados el pasado 17 de marzo sobre esta nueva solicitud de libertad condicional, por lo que la institución manifestó su rechazo a la eventual concesión del beneficio.

Según detallaron, ya se presentaron formalmente los descargos de la víctima ante la Comisión de Libertad Condicional de Aysén. En esa línea, reiteraron su postura contraria a que Ortega acceda nuevamente a este beneficio penitenciario.

El organismo también recordó que en octubre del año pasado una solicitud similar fue inicialmente acogida. Sin embargo, la resolución fue posteriormente revocada por la Corte Suprema tras un recurso de amparo presentado por la institución.

En ese fallo, el máximo tribunal estableció que no se consideraron adecuadamente las condiciones de discapacidad visual de la víctima, lo que requería medidas específicas para resguardar sus derechos. Asimismo, el servicio reafirmó su compromiso con la defensa de las víctimas de violencia de género y con el respeto al debido proceso.

Para finalizar, SernamEG expresó su compromiso “con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género, con el acceso a la justicia y con el respeto pleno a su derecho a ser oídas en cada etapa del proceso”.