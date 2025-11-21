“No se ha actuado con sensibilidad”: el informe de Nabila Rifo por la libertad de Mauricio Ortega

La víctima criticó que la comisión no tomara en consideración la opinión técnica de Gendarmería al otorgarle la libertad a su agresor.

Una serie de cuestionamientos a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de otorgarle ese beneficio a Mauricio Ortega dio a conocer en el informe que preparó sobre el tema la víctima de su brutal agresión, Nabila Rifo Ruiz, quien apuntó que en su caso “no se ha actuado con la sensibilidad que una situación de esta magnitud exige“.

Este viernes, la víctima a la que Ortega dejó ciega presentó su informe ante la comisión que acordó la salida de prisión del sujeto el pasado 6 de octubre, una decisión que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La resolución del tribunal de alzada fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema, la que estableció que Nabila Rifo no fue notificada de manera correcta. Lo anterior, luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique entregó la información en un lugar donde actualmente funcionan oficinas de Gendarmería y donde Nabila no vive hace más de cinco años.

El informe de Nabila Rifo por la libertad para Mauricio Ortega

En el informe presentado ante la Comisión de Libertad Condicional, Nabila Rifo manifestó que siente “dolor y una legítima sensación de desamparo” frente al proceder de la instancia que dejó libre a Mauricio Ortega.

De acuerdo con lo que manifestó en el documento, a su juicio “no se ha actuado con la sensibilidad que una situación de esta magnitud exige”, y recordó la obligación del Estado de asegurar “a las mujeres, en todas sus diversidades, vivir una vida libre de violencia”.

En el texto, la víctima criticó que en su momento la comisión no tomara en consideración la opinión técnica de Gendarmería, que alertó “con claridad los riesgos severos y reales que implicaría conceder la libertad a Ortega“.

Además, Nabila Rifo advirtió que la eventual liberación de Mauricio Ortega “la expone nuevamente a la sombra del temor que ha marcado su vida desde los hechos que casi le costaron su vida“.

Para este viernes está prevista la sesión en la que la Comisión de Libertad Condicional revisará nuevamente la solicitud presentada por la defensa de Mauricio Ortega.