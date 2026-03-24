Buses y colectiveros advierten impacto por alzas en combustibles: “Valor de pasajes podrían aumentar hasta 21%”

Colectiveros sostuvieron que medidas de mitigación no impedirán alzas en las tarifas, mientras que gremio de buses acusa ser excluido por el Gobierno.

Luego de que el Gobierno de José Antonio Kast modificara por la vía administrativa los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), este jueves la bencina y el diésel registrarán un alza sin precedentes.

El en el caso de la bencina de 93 octanos, subirá su precio en $370 por litro, mientras que el petróleo aumentará $580 por litro, lo cual tendrá un duro impacto para los chilenos y los gremios de transportes, que han manifestado su preocupación y han adelantado un incremento en las tarifas.

Bajo este contexto, el dirigente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Héctor Sandoval, afirmó que pese a las medidas que anunció el Ejecutivo para mitigar el alza, estas no impedirán que se realicen ajustes en las tarifas.

“Esto no va a impedir un alza del pasaje, hay muchos factores que están influyendo, hay competencia desleal, el tema de la inseguridad que nos ha restringido los horarios. Esto no permite frenar el alza del pasaje”, expresó.

Precios de combustibles: colectiveros advierten que medidas no impedirán alzas tarifarias y buses acusan ser excluidos por el Gobierno

Dentro de las medidas del Gobierno, se encuentra una subvención de $100 mil al mes para taxis y taxis colectivos por hasta seis meses. De acuerdo al dirigente, el apoyo estatal aún así se ubicaría por debajo del impacto del alza, y en este contexto, gremios como la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile y la Federación de Taxis Colectivos de La Florida han puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una rebaja al impuesto específico.

Por otro lado, desde la Asociación de Buses Interurbanos, expresaron que recibieron la noticia con “profunda sorpresa y preocupación” y cuestionó que el gremio quedara fuera de las medidas de mitigación del Ejecutivo. Lo anterior, a pesar de movilizar cerca de “60 millones de personas al año”.

“Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas“, expuso la gerenta general de la asociación, Carolina Navarrete.

En esa línea, manifestó la preocupación por el incremento del diésel, que significa un 62% de alza, lo cual impactará los costos de las empresas. Considerando lo anterior, el valor de los pasajes podrían sufrir un aumento de hasta 21%.

Según sus declaraciones, por cada $100 de alza en el diésel, los pasajes podrían subir hasta $2.000. “Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, sostuvo.

“Esperamos que el gobierno corrija esta omisión y considere a todos los actores del sistema. Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, concluyó Navarrete.