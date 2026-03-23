Camioneros y alzas en combustibles: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”

Los principales dirigentes gremiales del sector descartaron, por el momento, realizar movilizaciones ante el alza de las bencinas y se cuadraron con la explicación de Hacienda.

AGENCIA UNO

Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, dio cuenta de un dramático escenario para el sector tras el anuncio del ministro Jorge Quiroz de una fuerte alza en los precios de los combustibles, que en caso del diésel llegará a $580 por litro.

Ante esto, el dirigente reconoció a T13 que “para nosotros esto no es un balde de agua fría, sino que una barra de hielo encima. Los camioneros no tenemos los recursos para llenar al estanque”.

Araya puntualizó que esto podría hacer que sus asociados desistan de trabajar, ya que “van a tener que subir las tarifas pero los generadores de carga van a hacer presión y van a hacer un corto circuito. Los camiones no van a salir a trabajar porque no tienen recursos para echar petróleo. Un camión que va al norte son 1.000 litros, son $500 mil que no los tienen”.

Consultado sobre eventuales paralizaciones, el representante de los dueños de camiones planteó que “no queremos hacer un paro: nos quedamos en la casa mejor”.

Esta mirada fue compartida por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, quien indicó que los costos de esta alza deberán ser asumidos por los consumidores.

“La solución a este problema es que los generadores de carga entiendan que si hay un aumento en el valor de diésel, tienen que considerar que tiene que ser traspasado a tarifa para seguir funcionando”, aseveró.

Junto con ello, descartó por el momento concretar una paralización, como realizaron en escenarios similares, declarando que “queremos dialogar y conversar, pero queremos soluciones completas. Hay una responsabilidad del gobierno anterior, que dejó la caja fiscal sin recursos, esa es la información que nos dio el ministro de Hacienda. Insisto, esta es una responsabilidad de país, por lo tanto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Tienen que ayudar el Ejecutivo y el Parlamento a resolver este problema”.