Alza en bencinas dispara interés por scooters y bicicletas: revisa los modelos más cotizados y sus precios

Estas opciones se han vuelto cada vez más atractivas para los que buscan alternativas de movilidad urbana más económicas y sostenibles frente al alza en los combustibles.

El fuerte aumento en el precio de las bencinas anunciado por el Gobierno comenzó a generar efectos inmediatos en los hábitos de consumo de las personas. Uno de ellos ha sido el creciente interés por alternativas de transporte más económicas, como bicicletas y scooters eléctricos.

De acuerdo con datos de Ripley, las búsquedas en estas categorías aumentaron en un 60% tras conocerse el alza en las bencinas, fenómeno que se ha observado con mayor fuerza en regiones.

La subgerenta de e-commerce de Ripley.com, Francisca Zilleruelo, explicó que este comportamiento responde al contexto económico actual. “Entendemos que las familias chilenas están buscando alternativas para enfrentar esta compleja situación económica. Hemos observado un marcado interés por soluciones de movilidad urbana que representan no solo un ahorro significativo para el presupuesto familiar, sino también una contribución positiva al medioambiente”, señaló.

Entre las preferencias de los usuarios, los scooters eléctricos lideran las búsquedas, superando incluso a las bicicletas tradicionales. Este cambio refleja una tendencia hacia opciones más prácticas y eficientes para desplazamientos urbanos.

En cuanto a los precios de los scooters eléctricos y las bicicletas estos varían según marca, modelo y características. Por ejemplo, los scooters eléctricos más populares, como el Xiaomi 5 Pro o el Flash, tienen valores que oscilan entre $400.000 y $900.000, mientras que las bicicletas tradicionales y eléctricas, como la Trek Marlin 4 Gen 3 2026 o la Cero Motors M6S, pueden encontrarse entre $250.000 y $1.200.000.