Las 12 comunas de la Región Metropolitana que tendrán cortes de luz este jueves 26 de marzo

De acuerdo con lo señalado por Enel, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos ocho horas.

La compañía Enel informó que este jueves 26 de febrero se realizarán nuevos cortes de luz programados en 12 comunas de la Región Metropolitana (RM).

Las suspensiones se enmarcan en los trabajos técnicos en la red eléctrica que realiza la distribuidora para mantener y mejorar el sistema.

Los cortes programados de la luz “son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades“, recalcó la empresa.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador habilitado por Enel en su sitio web, HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detalla el horario y el perímetro del corte.

En caso de que la interrupción impacte a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención especiales para brindar apoyo. Los números disponibles son 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Los sectores afectados por los cortes de luz en las 12 comunas

Las comunas afectadas por los cortes de luz este jueves 26 de marzo son Maipú, Tiltil, Colina, Lo Barnechea, Independencia, Ñuñoa, La Reina, Providencia, Peñalolén, Santiago, San Miguel y Pudahuel.

En el caso de las comunas de Peñalolén y Santiago, los trabajos se realizarán en más de un sector, según precisó la empresa.

Los trabajos se realizarán en los siguientes sectores y horarios:

Maipú: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Tiltil: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Colina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

La Reina: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Providencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Miguel: desde las 14:00 hasta las 18:30 horas en el sector de Tristán Matta y desde las 10:30 hasta las 18:30 horas en el sector de Llico.

Pudahuel: desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.