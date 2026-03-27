FOTOS – Quién era el alumno que mató a una inspectora de un colegio en Calama: esto es lo qué tenía en su mochila

El sujeto de 18 años habría dejado señales en redes sociales horas antes del ataque. En su cuenta de Instagram publicó imágenes con la frase: “to whom it may concern…”.

AGENCIA UNO.

Un violento ataque se registró la mañana de este viernes al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama, donde un estudiante de 18 años agredió con un arma blanca a miembros de la comunidad escolar, dejando como saldo una inspectora fallecida y al menos cuatro personas heridas.

Según información preliminar, el joven, alumno de 4° medio del mismo establecimiento, atacó a tres estudiantes y a dos inspectoras durante la jornada de clases. Producto de la gravedad de las lesiones, una de las funcionarias, de 59 años, falleció en el lugar.

Tras ser reducido, se revisó la mochila del atacante, donde se encontraron diversos elementos considerados sospechosos. Entre ellos, dos cuchillos, una caja de fósforos, cinta de embalaje, una máscara, un bolso adicional, candados de bicicleta y alimentos personales.

Además, se halló una pistola de agua cargada con un líquido acelerante. El contenido fue exhibido en el programa La Tarde es Nuestra, de Canal 13, donde se indicó que los objetos estaban ocultos entre prendas de vestir.

De acuerdo a fuentes citadas en dicho espacio, los elementos encontrados apuntan a una posible planificación de un ataque de mayor magnitud dentro del recinto. En esa línea, diligencias de Carabineros en el domicilio del estudiante habrían permitido incautar material escrito relacionado con ataques.

Quién era el alumno que mató a una inspectora de un colegio en Calama

Las motivaciones del hecho aún no han sido determinadas. Sin embargo, el presunto autor habría dejado señales en redes sociales horas antes del ataque. En su cuenta de Instagram publicó imágenes con la frase: “to whom it may concern…”.

Asimismo, difundió un video en YouTube titulado “Ataque a Instituto Lezaeta”, el cual fue posteriormente eliminado. El registro, de 36 segundos, incluía imágenes del establecimiento y del supuesto autor, acompañado por un fragmento musical cuya traducción al español señala: “Siempre estoy tirado por ahí solo, ya no siento nada, creo que no tengo remedio. Maldita sea, matando a todos estos policías, estoy perforando sus cerebros. Les disparo a todos estos malditos perdedores. ¿Cómo me llamaron siempre? Loco”.

La letra continuaba con la frase: “Soy un perdedor, que le dispara a los niños, pero soy feliz en una tumba, así que supongo que lo disfrutaré”. En la descripción del video se leía: “Dies Israe 27/03”.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existieron señales previas que pudieran haber permitido prevenir el hecho, que ha generado conmoción en la comunidad educativa de Calama.