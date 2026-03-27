Todo lo que se sabe del asesinato de la inspectora de un colegio a manos de un alumno en Calama

El hecho ocurrió en el Instituto Obispo Silva Lezaeta y dejó también a otra inspectora y tres escolares heridos con arma blanca.

Como M.V.R.V., de 59 años, fue identificada la inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en la Región de Antofagasta, que este viernes fue asesinada por un alumno del establecimiento. Otros tres escolares y otra inspectora también resultaron heridos por el hechor.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:30 horas, luego de que un alumno de cuarto medio de 18 años agredió en primer lugar a otros escolares con un arma blanca y, cuando las docentes intentaron intervenir, el joven las agredió, provocando la muerte de la inspectora.

Otras versiones preliminares apuntan que en realidad el joven asistió al colegio con un arma con la intención de atacar de forma premeditada a la víctima fatal.

Hasta el establecimiento llegaron efectivos de Carabineros, quienes trasladaron al autor del asesinato en el colegio a constatar lesiones al hospital de Calama, después de lo cual se lo llevó a la Primera Comisaría de la ciudad.

Por su parte, a los tres alumnos y la inspectora que resultaron heridos se los trasladó hasta el Hospital de Calama, recinto desde el cual se informó que los escolares son todos menores de 15 años.

Desde el recinto asistencial se confirmó que una de las víctimas permanece en estado de gravedad y las otras tres se encuentran estables.

Las medidas que tomó el colegio tras el asesinato de la inspectora

A raíz del hecho, desde la dirección del establecimiento se dispuso la suspensión inmediata de las clases, además de evacuar del recinto a los alumnos, profesores y el personal administrativo.

A través de un comunicado, el Instituto Obispo Silva Lezaeta, manifestó que “con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

De igual forma, el establecimiento confirmó el deceso de la inspectora atacada por el alumno con un arma blanca.

Al abordar el hecho, el delegado presidencial provincial del Loa, Cristián Ramírez, manifestó que “en el momento en que tomé conocimiento de la situación ocurrida en la comuna de Calama, me comuniqué con el gobierno central, con quienes acordamos como acción inmediata asistir al establecimiento para poder conocer todos los antecedentes“.

“Desde aquí ya estamos acompañando a la comunidad escolar y trabajando por dilucidar lo ocurrido“, añadió.

Las indagatorias del caso las asumieron detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).