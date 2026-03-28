Familia de inspectora asesinada en Calama denuncia: “Ella mencionaba que el colegio se había vuelto más peligroso”

Un alumno de 18 años la atacó ayer y a cuatro personas más con un arma cortante. Por los mensajes escritos en las demás armas se cree que el crimen fue premeditado.

La familia de María Victoria Reyes, la inspectora que fue asesinada por un alumno de 18 años del Colegio Obispo Silva Lezaeta el viernes en Calama, denunció esta jornada que ella ya había advertido sobre la peligrosidad del recinto.

Fue ayer durante la mañana que un estudiante de 18 años atacó a dos inspectoras y otros tres alumnos de entre 15 y 16 años con un machete. Una de las funcionarias, María Victoria Reyes, falleció en el lugar, mientras que los otros heridos tuvieron que ser hospitalizados. Uno de los adolescentes y la otra inspectora permanecen en estado de gravedad. El agresor fue detenido por Carabineros.

Por ahora, ha trascendido que el atacante mantenía en su mochila líquidos acelerantes y otras armas blancas con inscripciones que hacían alusión a matanzas escolares perpetradas en Estados Unidos, por lo que se cree que habría premeditación en el crimen. La justicia determinó este sábado que se amplíe su detención hasta el martes, a la espera de recabar más antecedentes sobre el homicidio y las agresiones a las demás víctimas.

Habla familia de la víctima

Durante el funeral de la víctima de 59 años, su familia conversó con Meganoticias. Su hija, Carolina Collado Reyes destacó: “Quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo, amaba a los niños porque los niños también la amaban mucho a ella. Ella siempre les entregó mucho amor. Con nosotros siempre fue una madre muy preocupada, muy buena, muy pendiente de nosotros”.

“Ella igual mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva”, denunció.

La hermana de la víctima, en tanto, expresó: “Todos esperamos que se haga justicia. Hay dos personas graves también, que se haga justicia y que la persona, si se le puede llamar persona, que ocasionó este asesinato, pague y reciba todas las penas”,