Apoderados, alumnos y funcionarios destacaron la calidad humana de María Victoria Reyes, describiéndola como una persona cercana, cariñosa y comprometida con los jóvenes.

Un violento ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta conmocionó este viernes 27 de marzo a la ciudad de Calama, luego de que un estudiante de 18 años apuñalara a funcionarios y compañeros, provocando la muerte de una inspectora y dejando a otras cuatro personas heridas.

La víctima fatal fue identificada como María Victoria Reyes Vache, de 59 años, quien se desempeñaba como inspectora desde hace casi tres décadas en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la funcionaria intentó intervenir para proteger a los estudiantes durante el ataque, recibiendo heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte pocos minutos después.

“El alumno atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas”, informó el colegio a través de un comunicado oficial.

Tras el hecho, el joven fue rápidamente reducido y detenido por personal de Carabineros de Chile. Se encuentra detenido y será formalizado este sábado 28 de marzo.

María Victoria Reyes, la inspectora que dio la vida por sus estudiantes en Calama

El impacto en la comunidad educativa ha sido profundo. Apoderados, alumnos y funcionarios han destacado la calidad humana de María Victoria Reyes, describiéndola como una persona cercana, cariñosa y comprometida con los jóvenes.

Maryta García, apoderada del establecimiento, relató a la prensa los momentos previos al ataque y el vínculo que la inspectora tenía con los estudiantes:

“Cuando iban ingresando les destacó que estaban bonitos. A uno le dijo ‘qué lindas tus zapatillas’, a mi hija la abrazó y le mencionó que tiene lindas sus uñas. La verdad aún no creo todo esto”.

Sobre su actuar durante el ataque, agregó: “Los intentó proteger, abrazó a algunos. Era muy mamá con todos los niños, muy cercana. Es por eso que estamos todos, alumnos, apoderados y funcionarios, tan afectados. Todo esto es terrible. El colegio, de los pocos lugares que creías seguro, hoy deja de serlo”, añadió.

María Victoria Reyes era madre de dos hijos universitarios y, según cercanos, en junio de este año cumpliría 30 años de matrimonio, coincidiendo con el tiempo que llevaba trabajando en el establecimiento.

En tanto, el establecimiento educacional expresó su pesar señalando. “Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”.

Por su parte, la Municipalidad de Calama decretó tres días de duelo comunal como muestra de respeto hacia la familia de la víctima y la comunidad afectada.

En redes sociales, estudiantes y vecinos convocaron a una velatón en el frontis del establecimiento para este sábado a las 19:00 horas, en homenaje a la inspectora.