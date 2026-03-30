En el lugar, los funcionarios fueron recibidos por familiares del imputado y posteriormente ingresaron a su habitación.

AGENCIA UNO.

Diversos elementos de interés investigativo fueron encontrados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el domicilio de Hernán Meneses, joven de 18 años imputado por el ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que dejó una inspectora fallecida, otra funcionaria gravemente herida y un estudiante en riesgo vital.

El procedimiento se realizó luego de su detención, cuando detectives de la Brigada de Homicidios concurrieron hasta su vivienda con el objetivo de reunir evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

En el lugar, los funcionarios fueron recibidos por familiares del imputado y posteriormente ingresaron a su habitación.

Diario de vida, pasamontañas y fármacos: lo que encontró la PDI en la casa de Hernán Meneses, atacante de Calama

Entre los hallazgos más relevantes se encontró un cuaderno que el joven utilizaba como diario personal, donde habría registrado anotaciones vinculadas al ataque que planeaba ejecutar. De acuerdo con antecedentes del caso, en ese documento describía ideas, preparativos y elementos necesarios, lo que podría sustentar la tesis de premeditación que busca acreditar la Fiscalía.

Junto a este material, la policía incautó otros objetos, como una caja de hachas sin contenido, un pasamontañas negro modificado, un envase de medicamentos antidepresivos y un bolso tipo muslera de carácter táctico. Estos elementos están siendo analizados como parte de la investigación en curso.

Asimismo, las autoridades revisaron las redes sociales del imputado, donde habría publicado mensajes relacionados con sus intenciones, algunos de ellos en inglés y asociados a temáticas de violencia y salud mental.

El joven será formalizado este martes por delitos como homicidio calificado, homicidio frustrado y otros ilícitos vinculados al ataque, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para sustentar su acusación.